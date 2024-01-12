明天投票 彰化選舉人數103萬2636人、首投族1萬5327人

明天總統、立委投票日，彰化縣選委會統計這次全縣選舉人數共計103萬2636人，其中年滿20歲的首投族有1萬5327人；疫情過後許多民眾習慣戴口罩，彰化縣選委會提醒，民眾應避免戴有候選人名字、號次、標語以及相關政黨圖樣的口罩，也需暫拿下口罩讓選務人員比對照片才能戴回。

彰化縣有1085個投開票所，比去年五合一選舉1082個增加3個，主要是伸港將原本一個人數較多的投開票所分成兩個，以及大村因人口增加贈設2個投開票所。

縣選委會表示，每個投開票所的選務人員為12人，為加快開票速度，並讓選務人員勞役均衡分配，盡可能讓每個投開票所維持在1500選舉人以下，增設投開票所以利投開票作業運作；最多投開票所的是彰化市有188個，線西12個投開票所全縣最少。

縣選委會說，選舉人數總統副總統（國內設籍滿6個月）103萬2636人，男生52萬0356人、女生51萬2280人，包含年滿20歲首投族有1萬5327人，還有32位申請返國行使選舉權者，都是超過2年未歸國已被除戶，國內曾設籍滿6個月，依規定仍可申請返國行使選舉權，行使總統副總統選舉。