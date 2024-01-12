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喬裝青少年購買菸品 南投發現檳榔攤違規販售比例最高
青少年吸菸將導致健康危害，更可能影響未來身心及社會發展，有鑑於青少年吸菸比率有逐年上升趨勢，南投縣衛生局近來喬裝測試全縣13個鄉鎮市共60家菸品販賣場所，當場發現有26家違規販售菸品給未成年，不合格率達43%，其中又以檳榔攤及一般商店違規比例較高達5成，呼籲業者應落實「販菸3部曲」，問年齡、出示證明、告知法令耐心說明。
南投衛生局表示，依據菸害防制法第17條規定：「任何人不得供應菸品、指定菸品必要之組合元件予未滿二十歲之人，亦不得以強迫、引誘或其他方式使孕婦或未滿二十歲之人吸菸。」要求販賣菸品的商家需加強員工法規認知訓練，並加強對身著學生制服或疑似未滿20歲消費者的證件查核，若其沒有帶證件或不願意出示證件，就應拒絕販售菸品。
局長陳南松表示，衛生稽查人員近來喬裝為青少年，全縣測試共60家菸品販賣場所，包括連鎖便利商店（7-ELEVEN、全家、萊爾富及OK）、連鎖超市賣場（全聯、家樂福、農會）、一般商店、兼售菸品的營業場所以及檳榔攤，發現有26家業者違規販售菸品。
一家測試不合格店家張姓業主表示，來買菸的民眾，多數外表看起來像是成年人或是戴著口罩不容易辨識；在結帳過程中，因忙碌而忘記詢問購菸者的實際年齡。經過這次衛生局測試的提醒，明白要請顧客提供證件確認，也注意不能提供菸品給未滿20歲者青少年。如有任何菸害防制相關問題，歡迎撥打菸害檢舉專線049-2203785或0800-531531
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