明天投票 彰化縣長王惠美籲選尊重公務人員的政黨

明天就是總統、立委投票日，彰化縣長王惠美在臉書上發了一封給公務員的信，內容指出民進黨執政8年，公務體系的堅定基礎逐步瓦解，年金改革破壞退休同仁與政府間的信賴關係，民進黨還想修法把三級機關的首長改由政務任用，讓辛苦努力的同仁失去晉升機會，呼籲選擇一個真正尊重公務人員體系的政黨。

王惠美發文表示，「民進黨執政8年來，公務體系的堅定基礎正在逐步瓦解中，因為無法帶動台灣經濟成長，解決年輕人低薪，於是朝退休公務員下手，美其名為年金改革，實則營造相對剝奪感，造成社會對立。不僅破壞退休同仁與政府之間的信賴關係，更影響退休同仁的生活，許多優秀的年輕人也因保障不再，不願意進入公務體系服務！」

王惠美也說，民進黨想修法把三級機關的首長改由政務任用，幸好在國民黨立法院黨團的努力之下，把這個法案擋了下來，否則民進黨就可以咨意妄為，把公務人員名器拿來做政治酬庸，抹殺所有公務人員的努力。

「最黑暗的時刻，也是光明到來前的一刻！這次的總統大選，是還我們公務人員公道的最佳時機！大家要選擇一個真正尊重公務人員體系的政黨。」

選舉以來王惠美力挺總統候選人侯友宜，也為國民黨立委候選人積極輔選，陪掃街、站路口以及電話拜票，她曾在輔選場合指出，中央讓她感到真心換絕情，這次選舉才會跳出來，因為彰化各項重大計畫連審都不審實在很鬱卒。

外界認為，下屆是否政黨輪替關係到彰化未來重大建設的發展，也攸關王惠美卸任前繳出的成績單。不過，有網友讀了縣長的信留言指出，「縣長最近壓力很大喔，縣政府都沒事了嗎？」也有人認為「行政不中立」。