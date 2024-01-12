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中市台灣大道 增15電動公車
台中市推動低碳城市，中市交通局表示，本月有15輛電動公車上線，主要投入台灣大道公車路線，上半年預計再增加21輛電動公車，全數投入台灣大道公車路線，加速台灣大道公車全面電動化。
交通局表示，中市鼓勵公車業者汰換柴油公車為電動公車，輔導業者在高載客、高里程路線電動化，台灣大道路線去年302、304、323路公車已全部電動化；本月再增加15輛電動公車上線服務，301、303、308、326等路公車，也都換成電動公車。
市府表示，今年上半年會再增加21輛電動公車，行駛305、306路台灣大道往海線公車，等到2025年柴油雙節公車屆齡退役後，台灣交通主幹道台灣大道的公車路線，將達成全面電動化。
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