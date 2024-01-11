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免到現場3D上線解構艦艇 數發部新星大賞獎落大葉大學

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
大葉大學與財團法人船舶暨海洋產業研發中心合作的作品，在全球數位新星大賞獲頒特選。記者簡慧珍／攝影
大葉大學與財團法人船舶暨海洋產業研發中心合作的作品，在全球數位新星大賞獲頒特選。記者簡慧珍／攝影

數位發展部數位產業署「2023 DIGI+ X TCA全球數位新星大賞」得獎名單揭曉，大葉大學跨系合作，跟財團法人船舶暨海洋產業研發中心聯手，費時1年成功研發「艦艇裝備操作及故障處理程序實境導引3D化」，獲得大賞特選及獎金1萬5千元。

數發部數位產業署去（2023）年聚集13家企業和8家法人機構，共同參與實務研習，並培育210名台灣學生及14國、53名外籍生，經過5個月研習，從中選出33組代表參賽，大葉資工系與機械系7名學生組隊，跟財團法人船舶暨海洋產業研發中心合作，根據船舶中心的需求，結合機械系對機械結構的了解與繪圖技術，資工系軟體撰寫專長，提出「艦艇裝備操作及故障處理程序實境導引3D化開發」。

資工系大四生李鴻今天表示，混合實境技術提供可見的3D模擬環境，讓維修者更清楚相關結構，而不是靠觸摸去找到零件和拆卸，這是傳統教育訓練無法展示機器設備內部結構無可取代，使用者即使遠端也可連線練習。

機械系三年級學生蘇宸逸說，學校老師和業界師資指導應用SolidWorks 3D建模技術搭配零件量測，結合資工系同學的Unity場景建置和腳本製作，完成這套開發，他和同學學到很多實務知識，更了解產業需求。

資工系主任蔡渙良指出，機械與自動化工程學系副教授紀華偉和資工系副教授林仁勇，指導碩士生林楷恆、蘇家揚、大四生李鴻、陳加汶、大三生蘇宸逸、張睿鈞、王柏樺，由機械系學生用電腦畫出數位內容，資工系學生再把結構做成會動的動畫（混合實境），克服跨域困難完成作品。維修人員在3D練習操作，技術成熟再實際使用機器練習，減少因操作不熟悉造成的耗損；這項因應智慧趨勢的作品不僅具備實用性，更展現跨域技術整合力，獲得獎項肯定。

數位發展部

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