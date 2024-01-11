北市歲末年終送暖助弱 再生家具今年起擴大2服務對象
農曆春節將至，不少家戶陸續除舊佈新換家具，台北市環保局「再生家具．讓愛永續」援贈計畫持續推進，服務對象除了原住民、低收入戶及中低收入戶，今年更擴大至特殊境遇家庭、身心障礙家庭，盼提升弱勢家庭的居住品質，即日起申請至10月31日，每戶最多能申請6件再生家具。
環保局2013年起推動「再生家具．讓愛永續」援贈計畫，這些昔日是某些家庭的舊愛，經整理變身為需要者新歡，迄今已贈送882戶家庭，提供2943件再生家具，包含去年8月卡努颱風重創南投山區，援贈52件再生家具給信義鄉、仁愛鄉等受災戶，協助盡快回歸正常生活。
去年援贈家庭中一名低收入戶的黃先生，原住所被鑑定為海砂屋，他配合拆除作業而暫居他處，卻只有一張床鋪。因為經濟拮据，他只能克難地將所有家當全堆床上，並在床角擠出一點臥睡空間。環保局說，社工協助黃先生申請再生家具，環保局了解他的居家空間及需求，提供小巧的餐桌、衣櫃等合適家具，讓他得以紓緩生活的窘迫。
環保局表示，援贈計畫原限於原住民族、低收入戶或中低收入戶，今年度擴大服務對象到身心障礙家庭、經北市社會局核定具有特殊境遇家庭資格者如單親家庭等，盼改善更多弱勢家庭居家生活品質。
若有申請需求者，可攜帶含詳細記事的新式戶口名簿或最近3個月電子戶籍謄本影本，並準備4項身份資格之一的證明文件，即日至10月31日前，直接向北市環保局申請，或請原住民族事務委員會、社會局、各區行政中心、都市發展局協助代轉申請。每戶最多能申請6件再生家具，例如腳踏車、木製桌椅、木製衣櫃或書櫃等。
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