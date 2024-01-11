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台中市政特區人流大 市府斥千萬換4百盞LED路燈護行人

聯合報／ 記者劉柏均／台中即時報導
台中市政特區人流量大，為加強行人安全，建設局自去年12月起，編列1150萬元經費，將市政特區鄰近400盞路燈更換成LED燈，預計今年1月下旬完工。圖／中市府提供
台中市政特區人流量大，為加強行人安全，建設局自去年12月起，編列1150萬元經費，將市政特區鄰近400盞路燈更換成LED燈，預計今年1月下旬完工。圖／中市府提供

台中市政特區人流量大，又位處台灣大道、文心路口，屬交通樞紐處，中市府為加強行人安全，建設局自去年12月起，編列1150萬元經費，將市政特區鄰近400盞路燈更換成LED燈，預計今年1月下旬完工。

建設局長陳大田說，市政特區範圍包含台灣大道、文心路及市政路等多條重要道路，其中包含捷運站、商場、台中歌劇院、秋紅谷公園等人潮聚集地點，且周邊道路往來車流量大、人潮眾多，為考量行人安全，將路燈全數更換為高流明數LED燈具，提高照明。

陳大田說，市政特區路燈更換，預計改善22條路段、共約400盞路燈，總工程經費1150萬元，將於1月中旬前先完成台灣大道、文心路、市政路及朝富路路段，其餘路段於1月下旬全數更換完成。

另針對台灣大道與惠來路口、台灣大道與朝富路口、市政路與惠中路口等28處換裝四臂燈桿，預計平均照度可由原本12lux增加至15lux，提升約25%照度，也將色溫調整成5000k白色LED燈，可改善黃色鈉光燈演色性，易造成視覺昏暗的問題，可節電，更可提供安全通行道路空間。

流量 行人 台中歌劇院

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