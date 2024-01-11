農曆年前廢棄床墊多 溪州焚化爐巨大垃圾破碎機預計處理近千床

農曆春節即將到來，彰化各鄉鎮公所清潔隊開放民眾登記清運大型廢家具，其中床墊處理費工，清潔隊以人工拆解，彰化縣環保局溪洲焚化爐的巨大垃圾破碎機啟用，規劃在農曆過年前協助公所破碎床墊，目前進廠的床墊已有600床，預計過年前會到1000床。

今年農曆過年員林國宅光是床墊清運就丟了快200張，加上其他等垃圾綿延近百公尺，當時包圍國宅，讓外界觀感不佳，員林市清潔隊在現場清運約有25噸垃圾，共派出了12車次垃圾車才清運完畢，彰化環保局說，今年會加強提醒清潔隊在人力和時程的安排。

過年前大型廢棄物排出量大，清潔隊員大都加班加速處理，彰化市清潔隊說，大型廢棄物在過前的處理量一定是平時的2、3倍以上，尤其登記處理的時間集中在年前兩星期，必須加派人力、加班才能趕在除夕前處理完。

彰化市清潔隊統計，每月約有4、500床的床墊進到隊部處理，須由人工拆解，將鐵回收，布、草蓆、泡棉等分開，部分可送往紙廠再利用，其餘廢棄物進到焚化爐；彰化市清潔隊說，傳統床墊一天約可處理50床，但新型的滾筒式床墊費工，處理速度較慢，但現在溪州焚化爐可運用破碎機將整個床墊破碎，提高效率。

彰化縣環保局也公布26鄉鎮市公所巨大垃圾收運及春節期間垃圾收運時間，2月8日小年夜除線西鄉，其餘鄉鎮市都正常或排定特定時間、定點清運；除夕則全縣都有安排特定時間或定點收運，初五當天除了二林鎮停止清運，其餘鄉鎮市都正常或排定時間定點清運， 2月15日起全縣恢復正常收運。