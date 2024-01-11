台中老舊機械停車位 安檢率低

台中去年底發生民宅機械停車位坍塌事件，市府統計20年以上的機械停車設備共計2072組、合計1萬3168格車位，但市府去年抽檢僅558件，比率不到1成。市議員陳俞融說，市府應積極清查老舊機械停車設備維護情形，為市民安全把關。都發局指出，市府會加強稽查，若管理人未落實檢查，可處3000元以上15000元以下罰鍰。

陳俞融接獲陳情，有集合式住宅機械停車位因年久失修而坍塌，所幸無人受傷。陳俞融要求市府積極清查老舊機械停車設備，並輔導老舊社區維護設備。

陳俞融以北區為例，北區有不少老舊社區住宅，其中北區機械停車設備251組、共1826格及10組汽車升降機，占了全市20年以上老舊機械停車設備約1成2左右，如果年久沒有維護，有安全隱患。

陳俞融說，許多車主進入商場停車場時，寧可久候選擇平面停車位，也不願冒險停在機械停車格，證明民眾對機械停車的不信任，更何況北區老舊住宅多，老舊機械停車位就成為安全隱患。

陳俞融建議市府，全面清點現有老舊社區的機械停車設備安全性，過於老舊或無法使用的設備應輔導社區維修或停用，各大樓管委會應每年編列經費定期維護。

都發局指出，依建築法規定，機械停車設備的管理人，應每月委託領有中央主管建築機關核發登記證的專業廠商負責維護保養，而管理人也應每年一次申請機械停車設備安全檢查，若未落實，則處3000元以上15000元以下罰鍰，市府會加強執行稽查。