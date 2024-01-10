陪謝衣鳯車掃拜票 盧秀燕：要選和縣府同心立委才不會被杯葛

選舉倒數，台中市長盧秀燕今下午到彰化縣陪同第三選區國民黨立委謝衣鳯車隊掃街拜票，盧秀燕說，要選一個和縣政府同心的立委，否則若是立委到中央杯葛彰化縣，和縣府沒站同邊，就會是彰化的損失，謝衣鳯一定是和縣府和彰化人站同一邊，就不會杯葛和刁難。

盧秀燕說，在時間有限下，她仍一定要來幫謝衣鳯輔選，因為當過六屆立委的她最清楚立委好或壞，謝衣鳯評鑑是第一名的好立委，所以當然要讓她繼續連任，她是彰化的驕傲，謝衣鳯也是女狀元，碩士留學英國，也是國立政治大學的經濟博士，是名符其實的學霸，她也是努力爭取建設的好立委，包括彰化母親之河東螺溪七億整治費也是她爭取的。

謝衣鳯說，感謝盧市長來幫她打氣，也希望未來台中市經濟發展可以外溢到彰化，帶動彰化經濟、交通共同發展，而像東螺溪還有很多需要努力，目前只是一個示範點，未來也希望台灣有更多溪流結合循環科技、綠能、並帶動農業升級。

而對東螺溪改變有很大貢獻的湖埔社區大學執行長林淑玲也到場感謝謝衣鳳為東螺溪爭取整治經費。大家並一起喊「謝衣鳯凍選，侯友宜凍選」，場面熱烈。 媽媽市長台中市長盧秀燕今天下午也到彰化縣陪同彰化第三選區國民黨立委謝衣鳯車隊掃街拜票。記者林宛諭／攝影

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