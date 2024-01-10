瑪利亞基金會籌建安老家園 中醫大附醫和企業界獻愛

瑪利亞基金會為身心障礙孩童、身心障礙者提供就養、就醫、就學、就業等服務，但這些身心障礙者也會隨著時光而老化，基金會的霧峰教養家園就服務120位重度與極重度服務對象，年齡大多在45歲以上，亟需社會關心。基金會計畫興建「瑪利亞心智障礙者安老家園」希望籌措3.6億資金，能在2029年動工。

中國醫藥大學附設醫院與林增連慈善基金會今天就邀請了女高音楊令璿、小提琴老師陳俞汎、爵士鋼琴老師張敏魂和六甲村實業洪士超等人，前往替這些身心障礙者舉辦了一場「擁抱音符擁抱愛音樂會」同時還帶去物資，給園生支持，園方也帶著園生們參與、互動，氣氛歡樂。

中國醫藥大學附設醫院副院長楊麗慧說，該院董事長蔡長海秉持「取之社會、用之社會」的回饋理念，以關懷利他為初衷，希望能為台灣多做一些事，並以實際行動致力社會關懷，同時也呼籲社會關注身心障礙者議題。

她說，希望透過音樂會活動，讓一般大眾更了解身心障礙者，包容每個人生命中不同的差異，尊重每個人被公平對待的權利。

林增連慈善基金會董事長林嘉琪說，要想信希望、有夢想，並用愛來支撐。希望因為美妙的音樂讓我們的心更靠近，將愛的力量傳送到社會每個角落。

基金會執行長陳怡君說，心智障礙者比一般人提早退化20年，45歲即成為老人，身體功能明顯衰退，甚至沒有親屬照顧。很多家長憂心「我老了，孩子也老了，該把他送去哪裡」這是許多心智障礙者父母的擔心與寫照。