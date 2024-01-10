快訊

美客機門板飛脫…15歲男「被迫裸上身」 女乘客1舉動超暖心

獨／不同版本國家警報？昨搭機返台 他竟收到簡體字「總統警報」

八代亞紀：日本「演歌女王」華麗熱情的歌唱人生

瑪利亞基金會籌建安老家園 中醫大附醫和企業界獻愛

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
中國醫藥大學附設醫院與林增連慈善基金會今天邀請企業界和音樂界人士前往瑪利亞基金會霧峰教養家園與園生同樂。圖／瑪利亞基金會提供
中國醫藥大學附設醫院與林增連慈善基金會今天邀請企業界和音樂界人士前往瑪利亞基金會霧峰教養家園與園生同樂。圖／瑪利亞基金會提供

瑪利亞基金會為身心障礙孩童、身心障礙者提供就養、就醫、就學、就業等服務，但這些身心障礙者也會隨著時光而老化，基金會的霧峰教養家園就服務120位重度與極重度服務對象，年齡大多在45歲以上，亟需社會關心。基金會計畫興建「瑪利亞心智障礙者安老家園」希望籌措3.6億資金，能在2029年動工。

中國醫藥大學附設醫院與林增連慈善基金會今天就邀請了女高音楊令璿、小提琴老師陳俞汎、爵士鋼琴老師張敏魂和六甲村實業洪士超等人，前往替這些身心障礙者舉辦了一場「擁抱音符擁抱愛音樂會」同時還帶去物資，給園生支持，園方也帶著園生們參與、互動，氣氛歡樂。

中國醫藥大學附設醫院副院長楊麗慧說，該院董事長蔡長海秉持「取之社會、用之社會」的回饋理念，以關懷利他為初衷，希望能為台灣多做一些事，並以實際行動致力社會關懷，同時也呼籲社會關注身心障礙者議題。

她說，希望透過音樂會活動，讓一般大眾更了解身心障礙者，包容每個人生命中不同的差異，尊重每個人被公平對待的權利。

林增連慈善基金會董事長林嘉琪說，要想信希望、有夢想，並用愛來支撐。希望因為美妙的音樂讓我們的心更靠近，將愛的力量傳送到社會每個角落。

基金會執行長陳怡君說，心智障礙者比一般人提早退化20年，45歲即成為老人，身體功能明顯衰退，甚至沒有親屬照顧。很多家長憂心「我老了，孩子也老了，該把他送去哪裡」這是許多心智障礙者父母的擔心與寫照。

她說，台灣已是老人的心智障礙者有3萬多人，瑪利亞基金會希望集結社會大眾的力量，有一天能幫助這群逐漸老去的心智障礙者，有一個安住的家園。

瑪利亞基金會執行長陳怡君（中）致贈感謝狀給中國醫藥大學附設醫院副院長楊麗慧（左）和林增連慈善基金會董事長林嘉琪。圖／瑪利亞基金會提供
瑪利亞基金會執行長陳怡君（中）致贈感謝狀給中國醫藥大學附設醫院副院長楊麗慧（左）和林增連慈善基金會董事長林嘉琪。圖／瑪利亞基金會提供
瑪利亞基金會霧峰教養家園園生也演奏一曲。圖／瑪利亞基金會提供
瑪利亞基金會霧峰教養家園園生也演奏一曲。圖／瑪利亞基金會提供
中國醫藥大學附設醫院與林增連慈善基金會今天邀請企業界和音樂界人士前往瑪利亞基金會霧峰教養家園與園生同樂。圖／瑪利亞基金會提供
中國醫藥大學附設醫院與林增連慈善基金會今天邀請企業界和音樂界人士前往瑪利亞基金會霧峰教養家園與園生同樂。圖／瑪利亞基金會提供
中國醫藥大學附設醫院與林增連慈善基金會今天邀請企業界和音樂界人士前往瑪利亞基金會霧峰教養家園關懷園生。圖／瑪利亞基金會提供
中國醫藥大學附設醫院與林增連慈善基金會今天邀請企業界和音樂界人士前往瑪利亞基金會霧峰教養家園關懷園生。圖／瑪利亞基金會提供

音樂會 中國醫藥大學 老家

延伸閱讀

COP 28 推動ISSB全球氣候基準

張榮發基金會獎助生 登頒獎典禮獻藝唱作俱佳獲滿堂彩

台南照顧弱勢經濟生活 今年起6項社福津貼提前5天入帳

饒慶鈴家族基金會獲台東縣府標案 監院調查結果出爐

相關新聞

台中老舊機械車位1萬3168格 議員批市府抽查不到一成

台中去年底發生民宅機械停車位坍塌事件，市府統計20年以上的機械停車設備共計2072組、合計13168格車位，但市府去年抽...

2年多砸13.6億元 南投中寮環鄉公路今全線通車

南投縣政府向中央爭取核定約13.6億元，打通中寮投22連接至投26線環鄉公路，分3期工程，歷經2年多時間，今正式開放全線...

彰化黑蜆行銷日本 王惠美：繼續開拓海外市場、吸引青年返鄉

彰化優鮮廠家通利水產在芳苑鄉養殖文蛤、黑蜆，配合縣府外銷出口政策，已成功打入日本市場，彰化縣長王惠美今天參加通利水產黑蜆...

立委籲林佳龍、鄭文燦出公文 兌現不蓋晶鼎焚化爐承諾

時代力量立委陳椒華今天與民團舉行記者會，批日前總統府秘書長林佳龍和行政院副院長鄭文燦稱彰化晶鼎焚化爐不會蓋、朝解除契約方...

台中通APP下載突破236萬 可繳水電學雜費、向市府線上陳情

第五屆台中購物節昨抽出壓軸精品好宅，台中市政府數位局指出，全數位化抽獎與兌領獎，活動總登錄消費金額超過328億元，提供數...

農曆年前除舊佈新 中市廢棄家具再生中心「這期間」全館7折

台中市環保局將於1月12日至2月8日舉辦「113年台中清潔月」活動，配合民眾除舊佈新的需求，寶之林廢棄家具再生中心於「台...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。