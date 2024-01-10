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影／您累了嗎？賴清德剛說體力沒問題 隨即口誤喊錯投票日

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
民進黨總統候選人賴清德今天上午陪同彰化縣第四選區立委陳素月進行車隊掃街做倒數衝刺，在向選民喊話時，口誤說「敬請父老鄉親1月6日一定要出來投票，支持賴清德與蕭美琴」。記者林宛諭／攝影
民進黨總統候選人賴清德今天上午陪同彰化縣第四選區立委陳素月進行車隊掃街做倒數衝刺，在向選民喊話時，口誤說「敬請父老鄉親1月6日一定要出來投票，支持賴清德與蕭美琴」。記者林宛諭／攝影

民進黨總統候選人賴清德今天上午陪同彰化縣第四選區立委陳素月進行車隊掃街做倒數衝刺，媒體關心問說體力還ok嗎？他笑說「ok，沒問題」，但在向選民喊話時，即口誤說「敬請父老鄉親1月6日一定要出來投票，支持賴清德與蕭美琴」。

今天上午媒體詢問中國商務部研擬取消「兩岸經濟合作架構協議」（ECFA）早收清單關稅減讓項目，是否是介選手段，是否會影響台商回台投票意願時。

賴清德表示，台灣與中國都是世界貿易組織會員國，兩國若有經貿問題，應該要循世界貿易組織貿易爭端解決機制辦理，但中國捨棄正常管道，又選擇在投票前關鍵幾天宣佈這種訊息，看得出來中國用經濟脅迫手段，企圖要以商逼政，企圖影響台灣選舉，藉以建立親中政權，這幾年來中國的經濟脅迫手段也不僅針對台灣，也針對世界各國，幸好在蔡英文總統領導下，台灣已分散全球市場，不再把經濟單獨鎖在中國市場，這條路我們要持續走下去。

賴清德隨後喊話，「所以敬請父老鄉親1月6日一定要出來投票」，支持賴清德與蕭美琴，支持台灣繼續往前走，進入世界，迎向未來。由於口誤也讓選民私下議論說「賴主席您累了嗎?」

2024選舉 2024總統選舉 賴清德 ECFA

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