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讓民眾吃魚好過年 彰化區漁會推出兩款春節禮盒

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
迎接農曆春節到來，彰化區漁會推出2款春節禮盒供民眾選購，分別是3000元價位的春節特級禮盒，以及1500元的春節高級國產禮盒。記者劉明岩／攝影
迎接農曆春節到來，彰化區漁會推出2款春節禮盒供民眾選購，分別是3000元價位的春節特級禮盒，以及1500元的春節高級國產禮盒。記者劉明岩／攝影

迎接農曆春節到來，彰化區漁會推出2款春節禮盒供民眾選購，分別是3000元價位的春節特級禮盒，以及1500元的春節高級國產禮盒，彰化區漁會總幹事陳諸讚說，區漁會推出的春節禮盒經濟又實惠，可以滿足民眾過年圍爐及送禮的需求。

陳諸讚說，彰化區漁會今年推出這兩款春節禮盒，新鮮澎湃，品項豐富，讓民眾吃魚過好年，更結合基隆區漁會、永安區漁會、枋寮區漁會的優質漁產品組合成禮盒，不論自用或送禮皆適宜。

其中，春節特級禮盒共有燕條、午仔魚、草蝦、龍膽石斑魚片、生鮮透抽、生食級干貝及鮮凍鮑魚及蒲燒鰻等8個品項；春節高級國產禮盒則有石斑魚、白蝦、鱸魚片、龍膽石斑魚片、基隆小卷、午仔魚一夜干及虱目魚丸等7品項，消費者可依據需求選購。

陳諸讚說，區漁會除應景推出2款春節禮盒外，更提供客製化禮盒包裝的服務，門市並有多種漁產品禮盒可供挑選，近年來雖然物價漲得不停，但包括蒲燒鰻及烏魚子等都維持原價。

另為服務消費者，漁會在春節前兩個星期的六、日(1/27、1/28、2/3、2/4)門市照常營業，若是不方便來現場採購的消費者，只要在家動動手指頭上漁會官網訂購，就可宅配到府。

此外，為慶賀漁會信用部存款突破200億，漁會購物官網特舉辦消費滿2500元(不含運費)，即贈送價值200元的吻仔魚醬料1瓶，若5000元送2瓶，以此類推，活動期間自即日起到元月14日。

迎接農曆春節到來，彰化區漁會推出2款春節禮盒供民眾選購，分別是3000元價位的春節特級禮盒，以及1500元的春節高級國產禮盒。記者劉明岩／攝影
迎接農曆春節到來，彰化區漁會推出2款春節禮盒供民眾選購，分別是3000元價位的春節特級禮盒，以及1500元的春節高級國產禮盒。記者劉明岩／攝影
迎接農曆春節到來，彰化區漁會推出2款春節禮盒供民眾選購，分別是3000元價位的春節特級禮盒，以及1500元的春節高級國產禮盒。記者劉明岩／攝影
迎接農曆春節到來，彰化區漁會推出2款春節禮盒供民眾選購，分別是3000元價位的春節特級禮盒，以及1500元的春節高級國產禮盒。記者劉明岩／攝影

春節 彰化 消費者

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