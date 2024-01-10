彰化黑蜆行銷日本 王惠美：繼續開拓海外市場、吸引青年返鄉

彰化優鮮廠家通利水產在芳苑鄉養殖文蛤、黑蜆，配合縣府外銷出口政策，已成功打入日本市場，彰化縣長王惠美今天參加通利水產黑蜆外銷日本封櫃儀式時表示，通利水產公司打開「彰化優鮮」品牌，打響國際市場知名度，也期望鼓勵更多青年返鄉，參與彰化農業發展，共同開創彰化水產養殖美好未來。

「彰化優鮮」芳苑漢寶優質黑蜆外銷日本市場今天舉辦通利水產封櫃儀式，王惠美、芳苑鄉長林保玲、芳苑鄉民代表會主席陳禮模等人與會，共同見證今年首批貨櫃外銷日本。

王惠美表示，彰化縣文蛤養殖為全國第三，養殖面積約為1655公頃、產量約9千公噸，通利水產楊家三代均投入養殖業，目前養殖文蛤約25公頃、黑蜆35公頃，因需求量增加，也與8家契作戶合作，總管理養殖面積約80公頃，養殖過程中運用高雄科技大學光合益生菌技術，使用魚蝦共生自然生態養殖法，提供養殖池穩定且優質的養殖環境，培養出品質優良的文蛤、黑蜆，成功外銷到日本，可以說是縣內養殖漁業的模範。

王惠美說，去年縣府與彰化優鮮農友北上南港展覽館的臺灣智慧農業周展覽，拿到國內外客戶約7200萬元的訂單，其中通利水產就簽到1500萬元訂單，今年預計將再前往東京食品展開拓海外市場。

通利水產行負責人楊宏達說，這是今年第一批貨櫃外銷日本先試營運，出口量約5噸，一年總出口量，約250噸，目前出口到日本的黑蜆，約占有90%以上的市場，以前很多人以養黃金蜆為主，2016年時，彰化文蛤開始發生大病變，變得很不好養，就開始也養殖黑蜆，黑蜆的存活率高，是純海水養殖，黃金蜆則是淡水養殖，且據日本醫學報導，黑蜆的營養成分是黃金蜆的7倍，黑蜆如果推廣成功的話，未來可以代替黃金蜆，對彰化縣部分地區有地層下陷的情況也將會有所助益。

林保玲說，過去文蛤養殖育成率不佳，後來引進黑蜆養殖，黑蜆精可以抗疲勞、促進新陳代謝，她每天都喝，是她活力的來源，公所也曾買來做為年節伴手禮，推廣在地優質產品，公所將會與縣府齊心合作，讓芳苑地區生產的好品質讓全國看見，行銷到全世界，成為彰化的驕傲。