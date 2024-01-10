立委籲林佳龍、鄭文燦出公文 兌現不蓋晶鼎焚化爐承諾

時代力量立委陳椒華今天與民團舉行記者會，批日前總統府秘書長林佳龍和行政院副院長鄭文燦稱彰化晶鼎焚化爐不會蓋、朝解除契約方向走是騙選票的選舉垃圾話，口說無憑，呼籲儘速用白紙黑字公文兌現對選民的承諾，不要變成騙選票的政治語言。

彰化縣議員吳韋達表示，包含家戶垃圾和可燃性事業廢棄物，彰化縣每年約產生35萬噸垃圾，溪洲焚化爐處理能力每年約29萬噸、豐堉焚化爐今年試燒約20多萬噸，年處理量早已超過彰化縣廢棄物產生量，根本沒有新建焚化爐的必要。

吳韋達指出，彰化縣是農業大縣，雞蛋產量全國第一、牛乳全國第一、蔬果全國第四、文蛤全國第四，若受汙染，也會對全國人民健康造成危害，林佳龍到彰化輔選時親口說出「晶鼎焚化爐不會蓋」，請在選前發出有關撤案或解約的公文，不要信口開河。

彰化鹿港胸腔科醫師葉宣哲指出，彰化沿海空汙嚴重，戴奧辛和PM2.5都已超標，鹿港福興地區肺癌死亡率是全國平均值的1.5倍，鹿港的肺癌發生率30年來增加5倍，福興地區則增加8倍；目前彰濱工業區已經有6座焚化爐，現在還要用50幾億蓋更大型的焚化爐，勢必會造成更多汙染，堅決反對再新增焚化爐。

彰化縣福興鄉福寶村長黃耀輝表示，去年3月得知要蓋晶鼎焚化爐後，居民持續陳情至今。彰化縣環境保護聯盟總幹事施月英指出，彰化縣有9座焚化爐，還有中火、六輕空汙夾殺，彰化不缺焚化爐更不能接受增設焚化爐，縣民已經無法容忍增設任何焚化爐。

施月英批評，林佳龍日前到彰化輔選說晶鼎焚化爐不會蓋，但卻遭經濟部產發局打臉，稱至今沒有收到撤案指令，請林佳龍比照13年前前總統馬英九在總統府宣布國光石化不蓋，直接在總統府開記者會宣布不蓋彰化晶鼎焚化爐，不然就不要趁選舉在外面到處放話。

陳椒華表示，她為此特別函詢府院和經濟部，但收到的行政院秘書長公文是請經濟部研議函復，經濟部回文不只沒有針對晶鼎案解約或停建回答，且仍維持產業園區管理局去年12月29日新聞稿說的，若晶鼎未達成契約要求，才會重新檢討必要性，完全無視林佳龍、鄭文燦輔選時對選民的承諾。