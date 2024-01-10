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台中通APP下載突破236萬 可繳水電學雜費、向市府線上陳情

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市經發局與數位局合作，購物節突破328億，帶動「台中App」下載數達236萬。圖/台中市府提供
台中市經發局與數位局合作，購物節突破328億，帶動「台中App」下載數達236萬。圖/台中市府提供

第五屆台中購物節昨抽出壓軸精品好宅，台中市政府數位局指出，全數位化抽獎與兌領獎，活動總登錄消費金額超過328億元，提供數位服務的「台中通」APP下載數突破236萬。

數位局長林谷隆表示，「台中通」APP在台中購物節期間下載次數成長驚人，11月初下載數突破200萬次，購物節結束已達236萬，拿下App Store排行榜與Google Play排行榜雙榜第一。

數位局舉辦「好事雙重奏」抽出5組豪華渡假房，獎項均是台中知名的飯店，中獎者豐原李小姐今年成家，不但購買家電先抽中購物節現金獎3000元，這次又抽中豪華渡假房，喜上加喜。

數位局補充，台中通APP整合市府各類線上服務業務，如社會福利查詢、繳交罰單或水電費、學雜費及預約疫苗施打、線上陳情、服務e櫃台等功能。

另提供虛擬數位市民卡，可作為台中40處市立圖書館的數位借書證，出示還能享台中通特約商店優惠，近年結合市府大型活動如購物節活動。

民進黨議員張玉嬿則建議，「台中通」平台應整合市府各機關繳費項目，串接水電費繳費頁面要更友善。市長盧秀燕表示認同說，可以研究提供手續費等折扣，鼓勵民眾使用「台中通」App。

下載 水電 台中市 APP 圖書館

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