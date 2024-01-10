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農曆年前除舊佈新 中市廢棄家具再生中心「這期間」全館7折

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
台中市環保局將於1月12日至2月8日舉辦「113年台中清潔月」活動，寶之林廢棄家具再生中心於「台中清潔月」期間，來店即享有購買再生家具全館7折優惠。圖/台中市環保局提供
台中市環保局將於1月12日至2月8日舉辦「113年台中清潔月」活動，寶之林廢棄家具再生中心於「台中清潔月」期間，來店即享有購買再生家具全館7折優惠。圖/台中市環保局提供

台中市環保局將於1月12日至2月8日舉辦「113年台中清潔月」活動，配合民眾除舊佈新的需求，寶之林廢棄家具再生中心於「台中清潔月」期間，來店即享有購買再生家具全館7折優惠，歡迎民眾選購。

環保局表示，寶之林廢棄家具再生中心主要販售各種再生家具及二手腳踏車，除將廢棄家具修復成再生家具外，更將一些不可修復的家具，拆解為可用素材，直接販售給喜歡DIY的民眾。

此外，現場展售木工師傅發揮巧思製作而成的手工實用小物，例如杯墊、板凳等，充分展現台中市推廣垃圾源頭減量及惜物作環保的成果。

環保局長陳宏益表示，民眾習慣於農曆春節前進行大掃除，經常清出大量廢棄家具，環保局除要求清潔隊加強清運外，也積極宣傳資源回收與源頭減量觀念，提高廢棄家具回收再利用，因此特別推出寶之林全館7折促銷活動，不包含家具健診服務及DIY課程，讓民眾在除舊佈新的同時，愛環保之餘不忘顧荷包。

環保局表示，寶之林開放時間為每周一、二及四至六上午8時至下午5時，每周三、周日及國定例假日休息，環保公園部分為全天候開放。

台中市環保局將於1月12日至2月8日舉辦「113年台中清潔月」活動，寶之林廢棄家具再生中心於「台中清潔月」期間，來店即享有購買再生家具全館7折優惠。圖/台中市環保局提供
台中市環保局將於1月12日至2月8日舉辦「113年台中清潔月」活動，寶之林廢棄家具再生中心於「台中清潔月」期間，來店即享有購買再生家具全館7折優惠。圖/台中市環保局提供

台中市 DIY 春節 大掃除

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