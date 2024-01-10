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台中購物節 她買手機抽中房子

聯合報／ 記者余采瀅／台中報導
第五屆台中購物節昨在台中市府舉辦壓軸「抽好宅」，台中市長盧秀燕抽出今年最大獎千萬好宅，由西屯區黃小姐幸運中獎。圖／台中市政府提供
第五屆台中購物節昨在台中市府舉辦壓軸「抽好宅」，台中市長盧秀燕抽出今年最大獎千萬好宅，由西屯區黃小姐幸運中獎。圖／台中市政府提供

台中購物節昨天抽出最大獎千萬「好宅」，由西屯黃小姐中獎，她接到市長盧秀燕電話時，一開始以為是選舉拜票，還把電話掛掉，盧再撥第2通，她得知自己中大獎，驚訝的說「我抽中房子了，快哭了」，滿場恭喜聲不斷。盧秀燕說，連續5屆「好宅」得主都是女性，有人花84萬買車中獎，也有人消費2千多元就成為幸運兒。

台中購物節舉辦5屆，本屆總登錄金額328億元，盧秀燕說，今年排除房地產、土地等消費型態登錄，只比上屆總登錄358億元，少了30億，但仍在全國各購物節登錄金額最高；市府用3.5億元，獎品是房子、車子與「金子」，帶動消費，創造600億產值。

盧秀燕與市府官員、議員昨天抽出最大獎、位於龍井的千萬「好宅」得主，獎落在西屯租屋的黃小姐。盧秀燕當場Call out，一開始黃聽到盧秀燕的名字就掛掉，第2通得知中獎後，興奮得說「快哭了」，一開始以為市長打電話是選舉拜票，她每年都有參加購物節，這次花2萬多元買手機，共登錄4.5萬元。

盧秀燕說，連續幾屆最大獎得主都是女性，沒想到這次還是女性抽中。

經發局表示，為振興基層與地方經濟，區域專屬抽獎登錄14.1億元，比上屆成長4成，收據專屬抽獎登錄15.2億元，比上屆成長3倍。

經發局統計，本屆共抽出2.5億元獎金、獎品，3000元現金得主有7.5萬人，10萬現金得主96人，還有4名百萬汽車得主，與8人獲得百萬現金。

盧秀燕

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