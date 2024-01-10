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彰縣國中小入學總量管制 增為17校

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化報導

彰化縣人口總數跌破124萬人，但縣府公告，113學年度國中、國小新生入學人數總量管制的學校，新增竹塘國中、伸港鄉新港國小，總數增為17所；竹塘國小因優質辦學，吸引跨區就讀，新港國小因校舍重建教室不足才管制。教育界認為，公告總量管制名單，可督促辦學，但也會讓明星學校更擁擠。

彰化縣府公告，113學年國中小學新生入學人數總量管制學校，國中部分有彰興、竹塘國中等2校，國小有彰化區南郭、大成、信義國中小國小部、花壇，和美區的和仁、和東、大同、新港國小，員林區大村、永靖、員東、育英國小，鹿港區的鹿東、明正國小，溪湖區湖北國小，總計17校。

今年新增的學生人數總量管制學校，最受矚目的是位於偏鄉的竹塘國中。校長黃仲平從二水國中調過來後，融入地方，配合鄉公所的就學交通車，加上在校內推廣鐵道文化社團得獎，邀請日本田徑教練和選手到校指導，辦學有聲有色，吸引周邊學校學生跨區就讀。

另所新增總量管制的學校是伸港鄉新港國小，因重建校舍教室不足，管制人數。另外花壇國小重建校舍，教室數量較少，另外南郭國小新生人數略減，教育處考量若沒總量管制，若學生爆量將缺教室，繼續列管兩校。

教育界認為，縣府公告學生人數總量管制學校，可供家長參考、督促學校辦學，但會「哄抬」少數學校身價，讓家長拚命把孩子擠進明星學校，反而愈列管入學愈踴躍，如何取得平衡？有待思考。教育處表示，各校被總量管制的原因不同，無法一概而論。

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