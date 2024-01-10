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台中YouBike半小時優惠 擬限市民

聯合報／ 記者劉柏均／台中報導

台中市公共自行車前30分鐘免費，不限身分都享優惠，成功帶動使用人口，每年騎乘人次增3成。台中市議會要求改為市民限定，交通局長葉昭甫說，正與廠商研擬方案，將朝向市民限定、通勤月票限定優惠，等技術方案出爐後，將上路推動。

台中市採用YouBike微笑單車2.0系統，市府大量增設公共自行車站點，每年編列1至2億元預算，補助公共自行車前30分鐘免費優惠。

交通局統計，公共自行車2014年開始營運，首年只有22.9萬人次使用，後來騎乘人口數不斷成長，2022年共983.7萬人次、2023年增加為1618.6萬人次，使用人次成長65%。

葉昭甫說，公共自行車前30分鐘免費的預算支出，原本每年約1億元，去年提高為1.6億，議會要求仿效免費公車政策，應轉型為市民限定；目前已擬定配合市民卡或通勤月票卡，與營運商研擬技術更新，等確定方案後，將限縮免費30分鐘的適用對象。

台中市打造單車友善城市，觀旅局陳美秀說，中市積極建設自行車道，發展觀光休閒旅遊、兼顧運動健身，去年媒體評比運動縣市排行榜，台中在「自行車道長度」、「歡光休閒滿意度成長」奪六都第一。

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