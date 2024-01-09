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中國衛星飛越南台灣 蕭美琴彰化掃街獲毛巾「莫惹台灣」

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
民進黨副總統候選人蕭美琴陪同彰化縣立法委員候選人吳音寧拜票，收到民眾送「莫惹台灣」毛巾。記者簡慧珍／攝影
民進黨副總統候選人蕭美琴陪同彰化縣立法委員候選人吳音寧拜票，收到民眾送「莫惹台灣」毛巾。記者簡慧珍／攝影

「戰貓」副總統候選人蕭美琴今天傍晚到溪湖區，陪第三選區立法委員候選人吳音寧車隊掃街，沿員鹿路從埔心鄉一路拜票到溪湖鎮永安宮；蕭美琴在永安宮下車，感謝支持者溫暖的加油聲，呼籲大家一起來挺「美德贏台灣，台灣贏德（得）美。」

蕭美琴和吳音寧在76線高架橋下約150公尺的埔心鄉路邊會合，共搭宣傳車沿員鹿路前進溪湖鎮，車隊經過時，許多支持者搖動「美德贏台灣」和吳音寧的旗幟歡迎。

蕭美琴到達永安宮，受到溪湖鎮長何炳樺、鎮民代表會主席陳孟宏和永安宮主任委員陳嘉修等人歡迎。進入宮廟後，吳音寧獻花，蕭美琴鞠躬代替拿香，完成敬拜媽祖儀式後，蕭美琴在永安宮廣場對支持者說「感謝你們溫暖的加油聲」，吳音寧是最優秀的立法委員候選人，大家一起來挺，「美德贏台灣，台灣贏德（得）美。」大家繼續加油。

有支持者送上綠色「莫惹台灣」毛巾，強調這是訂製，蕭美琴和吳音寧、縣議員吳珊伶拿著毛巾和眾人合影。吳音寧競總表示，中國今天下午發射人造衛星越過台灣南部上空，「莫惹台灣」毛巾有其意義，大家一定要固票、催票，「挺音寧，台灣贏」。

民進黨副總統候選人蕭美琴到彰化縣溪湖鎮，陪同立法委員候選人吳音寧拜票。記者簡慧珍／攝影
民進黨副總統候選人蕭美琴到彰化縣溪湖鎮，陪同立法委員候選人吳音寧拜票。記者簡慧珍／攝影

2024選舉 2024總統選舉 2024中彰投立委 蕭美琴 吳音寧 毛巾

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