快訊

大陸發射衛星國家警報聲響後 高雄民眾疑似錄到「白影衝天際」引議論

衛星變飛彈…「誤判將造成嚴重國安危機」 侯友宜籲國安單位公布真相

國防部選前發國家級警報「衛星當Missile」 媒體人質疑：10天前怎沒發？

盧秀燕抽台中購物節最大獎「千萬好宅」 中獎人接電話先掛斷：以為拜票

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
第五屆台中購物節今在台中市府舉辦壓軸「抽好宅」，台中市長盧秀燕抽出今年最大獎千萬好宅，由西屯區黃小姐幸運中獎。圖/台中市政府提供
第五屆台中購物節今在台中市府舉辦壓軸「抽好宅」，台中市長盧秀燕抽出今年最大獎千萬好宅，由西屯區黃小姐幸運中獎。圖/台中市政府提供

第五屆台中購物節今在台中市府舉辦壓軸「抽好宅」，台中市長盧秀燕抽出今年最大獎千萬好宅，由西屯區黃小姐幸運中獎，黃小姐第一通接通後，以為是拜票掛掉電話，第二通得知自己中獎了，驚訝的說「我抽中房子了，快哭了」。

盧秀燕指出，這屆活動排除房地產、土地消費登錄類型，活動總登錄消費金額仍達328億元，相較前屆第四屆358億元，僅差距30億元，且為8個縣市購物節中唯一破300億，每年均為全國第一名。她說，市府運用3.5億預算，不只帶動消費，更創造逾600億元產值。

今抽獎活動由來賓逐一按下搖獎機、抽出數字組合，從近一億張抽獎券抽出好宅得主，盧秀燕熱情Call out好宅中獎人，由西屯區的黃小姐中獎。黃小姐則說，她每年都有參加台中購物節，今年消費累積253張發票，其中花費兩萬多元買手機，金額總計4萬5000元，竟能抽中千萬好宅，「真是太神奇了」。

經發局指出，此屆活動著重振興基層經濟與地方十區，讓區域專屬消費創下14.1億元佳績，相較前屆10億元，成長將近4成，而收據專屬消費則達成15.2億元成績，較前屆5億元成長了3倍。另每日平均登錄消費金額也逐年提升，從前年第三屆4.8億元，至此屆升至5.2億元，而外縣市來台中消費的金額則突破100億元，其中消費比例最高的縣市依序為彰化縣、南投縣、雲林縣、新北市、苗栗縣。

經發局表示，台中通暨購物節APP下載次數也突破235萬次，相較去年成長50萬次。

經發局提到，第五屆台中購物節共抽出超過價值約2.5億元的獎金與獎品，發放7萬5千位3000元得主、96位十萬現金得主、4位百萬汽車得主，以及8位百萬現金。

第五屆台中購物節今在台中市府舉辦壓軸「抽好宅」，台中市長盧秀燕抽出今年最大獎千萬好宅，由西屯區黃小姐幸運中獎。圖/台中市政府提供
第五屆台中購物節今在台中市府舉辦壓軸「抽好宅」，台中市長盧秀燕抽出今年最大獎千萬好宅，由西屯區黃小姐幸運中獎。圖/台中市政府提供

盧秀燕 台中市

延伸閱讀

台中購物節抽千萬好宅 得主接電話還以為選舉拜票

投票日週六登場 盧秀燕呼籲：珍惜民主、踴躍投票

盧秀燕喊「不入閣」 朱立倫：一切人選尊重侯總統候選人權利

侯康創造兩岸和平 蔣萬安：台灣未來10年發展關鍵

相關新聞

盧秀燕抽台中購物節最大獎「千萬好宅」 中獎人接電話先掛斷：以為拜票

第五屆台中購物節今在台中市府舉辦壓軸「抽好宅」，台中市長盧秀燕抽出今年最大獎千萬好宅，由西屯區黃小姐幸運中獎，黃小姐第一...

台中購物節抽千萬好宅 得主接電話還以為選舉拜票

第5屆台中購物節今天抽出千萬好宅得主，仍如前4屆一樣由女性抽中，市長盧秀燕打電話通知黃姓得主時，她一度以為是接到選舉拜票...

影／蔡其昌批蔡壁如：對地方不了解 選舉最後還到外地輔選

民進黨副總統候選人蕭美琴全台車隊掃街台中場今天下午從大甲起跑，中一選區立委候選人蔡其昌一起搭上宣傳車拜票，蔡其昌說他對手...

南投醫院設立兒童早療中心 憂孩童發展慢可預約

為協助家長及早發現兒童發展遲緩狀況，接受早期療育，衛福部南投醫院今年設立「兒童早療評估暨復健中心」，家長可就近透過專業醫...

來自世界六大洲海外助選團最高齡80歲 72位僑胞陪江啟臣拜票

來自世界六大洲不同國家，中國國民黨海外助選團分別從美國、日本、香港、紐西蘭、澳洲、南非、泰國等國回來，年紀最大是來自紐約...

可愛！「小恐龍」謝子涵與林佳龍綠營票倉車掃 民眾頻揮手

這星期六就是投票日，中三選區立委候選人謝子涵穿上恐龍裝，化身「小恐龍」與秘書長林佳龍「雙龍合體」，前往綠營票倉神岡區車掃...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。