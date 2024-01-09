盧秀燕抽台中購物節最大獎「千萬好宅」 中獎人接電話先掛斷：以為拜票

第五屆台中購物節今在台中市府舉辦壓軸「抽好宅」，台中市長盧秀燕抽出今年最大獎千萬好宅，由西屯區黃小姐幸運中獎，黃小姐第一通接通後，以為是拜票掛掉電話，第二通得知自己中獎了，驚訝的說「我抽中房子了，快哭了」。

盧秀燕指出，這屆活動排除房地產、土地消費登錄類型，活動總登錄消費金額仍達328億元，相較前屆第四屆358億元，僅差距30億元，且為8個縣市購物節中唯一破300億，每年均為全國第一名。她說，市府運用3.5億預算，不只帶動消費，更創造逾600億元產值。

今抽獎活動由來賓逐一按下搖獎機、抽出數字組合，從近一億張抽獎券抽出好宅得主，盧秀燕熱情Call out好宅中獎人，由西屯區的黃小姐中獎。黃小姐則說，她每年都有參加台中購物節，今年消費累積253張發票，其中花費兩萬多元買手機，金額總計4萬5000元，竟能抽中千萬好宅，「真是太神奇了」。

經發局指出，此屆活動著重振興基層經濟與地方十區，讓區域專屬消費創下14.1億元佳績，相較前屆10億元，成長將近4成，而收據專屬消費則達成15.2億元成績，較前屆5億元成長了3倍。另每日平均登錄消費金額也逐年提升，從前年第三屆4.8億元，至此屆升至5.2億元，而外縣市來台中消費的金額則突破100億元，其中消費比例最高的縣市依序為彰化縣、南投縣、雲林縣、新北市、苗栗縣。

經發局表示，台中通暨購物節APP下載次數也突破235萬次，相較去年成長50萬次。