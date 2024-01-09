影／蔡其昌批蔡壁如：對地方不了解 選舉最後還到外地輔選

民進黨副總統候選人蕭美琴全台車隊掃街台中場今天下午從大甲起跑，中一選區立委候選人蔡其昌一起搭上宣傳車拜票，蔡其昌說他對手蔡壁如空降到此區，對地方不了解，選舉到最後還到外地輔選，這是對海線鄉親極大汙辱，看不起海線鄉親的行為；蔡壁如團隊不回應此問題。

蕭美琴今天的車隊掃街在大甲區中山路松鶴園藝前集結，許多支持者在場等候，為爭取連任的立法院副院長蔡其昌加油，蕭美琴到場時，現場放鞭炮迎接，支持者熱情迎接要求合照，一名男子坐在輪椅上特別為蕭美琴和蔡其昌加油，二人感動，上前和男子握手；車隊從大甲出發，沿途路口有支持者揮舞宣傳小旗大喊加油，蕭美琴和蔡其昌在車上揮手回謝。

蔡其昌的對手是民眾黨立委候選人蔡壁如，她今天到南投輔選；蔡其昌被問到此事表示，現在階段對手還在外地輔選，他這幾天跑行程很多鄉親還不認識蔡壁如，也沒看過她，蔡其昌說，他自己知名度高，出生在這裡，不像蔡壁如空降到此。

蔡其昌表示，他每次選舉到最後還是要站街口，走路親自握遍每位選民的手，這是對選民的尊重，如果最後連空降到此區，對地方不了解，選舉到最後還到外地輔選，這是對海線鄉親極大汙辱，看不起海線鄉親的行為，他相信鄉親一定會用選票反對、這種空降不了解地方的候選人。

媒體也問蔡其昌，國民黨不分區立委候選人韓國瑜最近在造勢場合聲稱，「沒有中華民國的保護，沒有政府的照顧，一個礦工的小孩怎麼能當上中華民國的副總統？」問蔡其昌看法。