南投醫院設立兒童早療中心 憂孩童發展慢可預約
為協助家長及早發現兒童發展遲緩狀況，接受早期療育，衛福部南投醫院今年設立「兒童早療評估暨復健中心」，家長可就近透過專業醫療及療育安排照顧遲緩兒，讓其有機會強化孩子與同齡孩童相同的生活能力，減少對家庭及社會的負擔。
南投醫院指出，全台疑似遲緩兒童通報數逾3萬名，但引起發展遲緩大多數成因不明，可能涵蓋環境、社會文化、心理及腦神經、肌肉系統疾病等因素，但若能及早發現，透過早期療育的介入，可能使兒童的發展遲緩現象減輕。
該院復健科物理治療師王瓊敏說，透過兒童發展評估了解孩子能力是否落後於同齡孩童，同時分析能力落後原因是否因教養、疾病等因素影響，進而解決家長心中的疑問，朝正確的方向帶領孩童成長，又以0至6歲是孩子發展重要階段。
為提升6歲以下孩童發展健康識能，南投醫院院長洪弘昌整合該院小兒科、小兒神經科、兒童身心科、復健科等醫師，心理師、社工師及物理治療師、職能治療師、語言治療師等專業評估人員，並於今年設立「兒童早療評估暨復健中心」。
院方表示，該中心可提供粗大精細動作、認知、語言、心理、家庭功能等各方面發展評估，確切了解孩子發展現況，安排個別化評估服務及提供後續療育建議，有單一服務窗口、跨專業醫療團隊，建立完整專業的兒童發展評估系統服務。
王瓊敏也說，只要孩子與同齡孩童能力較慢或有社交上的問題，如還不會跳或走路方式不正常、不會握筆、還不會說話、說話發音不正確，或者情緒、行為失控等擔心有自閉症或過動傾向，皆可接受聯合評估，有需求可洽049-2231150分機1113或049-2339165分機271向該院兒童早療評估暨復健中心個管師預約評估。
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