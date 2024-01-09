來自世界六大洲海外助選團最高齡80歲 72位僑胞陪江啟臣拜票

來自世界六大洲不同國家，中國國民黨海外助選團分別從美國、日本、香港、紐西蘭、澳洲、南非、泰國等國回來，年紀最大是來自紐約80歲朱奶奶，最年輕是21歲日本歸國的首投族。72位海外助選團今早陪同中八選區立委候選人江啟臣路口拜票，展現僑胞的支持與國民黨的團結。

選戰倒數，海外助選團將從北往南，前往多個城市為候選人打氣拉票，助選團成員用行動守護中華民國，團員身著統一的藍色制服，元氣飽滿、氣勢高昂的為候選人助選拉票，成為今日早晨街道上令人驚喜的身影。

助選團中有位來自紐約、高齡80歲的朱慧琳奶奶，這次隻身飛回台灣，以行動支持中華民國，雖然雙腳不便，但朱奶奶堅持參與早上路招，朱奶奶說，儘管辛苦，但完全不覺得累，能為國家盡一點力，覺得格外滿足。

選戰邁入白熱化階段，江啟臣表示，很感謝大家頂著清晨的低溫陪他站路口，從21歲日本返台的首投族，到高齡80歲的奶奶都站出來支持他，真的非常感動。海外助選團的團員們也拜訪競選總部，為競選總部增添人氣。

從休士頓返台的張小姐說，江啟臣委員不論是擔任立法委員或是黨主席期間都非常重視國際關係與國會外交，過去曾在美國聽過他的演講，是最能夠接軌國際的國會議員，希望這麼優質的立法委員要順利連任。

來自洛杉磯的林小姐表示，首次到豐原，但看到很多抹黑江啟臣的看板，看了很不捨，更疑惑台灣的選舉風氣變的這麼敗壞，四處是攻擊人的看板，要拜託台中的朋友下架民進黨，不要支持這種惡質選風。

江啟臣強調，參選至今堅持乾淨選舉，絕不賄選，對於抹黑也絕對會提告到底，捍衛清白、絕不退讓。