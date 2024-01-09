可愛！「小恐龍」謝子涵與林佳龍綠營票倉車掃 民眾頻揮手

這星期六就是投票日，中三選區立委候選人謝子涵穿上恐龍裝，化身「小恐龍」與秘書長林佳龍「雙龍合體」，前往綠營票倉神岡區車掃，沿途支持者揮舞旗幟，看到謝子涵驚喜變裝紛紛興奮揮手，謝也祝福大家萬物興龍。

林佳龍表示，專程陪謝子涵車隊掃街，是要向潭雅神后的朋友們推薦年輕專業，充滿熱忱的優秀人才，選舉是選賢與能，各方面來說，謝子涵都比對手好，這點他能掛保證。

林佳龍曾為台中市長，執政時曾與前立委洪慈庸推動拒絕原縣區邊緣化，不僅將花博辦在后里，再加上高快速道路串連、神岡都市擴大計畫，將潭雅神跟大甲溪串連在一起，成為新的城鄉均衡發展區域。

林佳龍接著說，謝子涵研究地方創生，中三選區域面對高齡、少子女化問題，需要讓年輕人返鄉工作，相信子涵能用他的專業，幫助潭雅神后發展。