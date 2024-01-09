快訊

鍋貼也逃不過！醫公布10大常吃「傷腎美食」 第1名是台灣之光

T1聯盟／太盤了？卡森斯見面會要價2萬 網諷：夜市就能看魔獸

前租客墜樓害房子變凶宅…家人拋棄繼承 房東靠1招成功索賠

符合1級能源效率 新購冰箱、冷氣及熱水器最高補助3千

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導

年關將近，很多民眾除舊布新，將家電汰舊換新，彰化縣政府提醒民眾，自元旦起到年底，凡購買能源效率分級標示第1級冷氣冰箱，每台可獲補助3000元，購買1、2級能效瓦斯爐及瓦斯熱水器每台也可獲1000到3000元補助，縣府強調，如補助經費用完，將提前截止受理，民眾要及時把握。

彰化縣政府指出，為加速老舊耗能家電退場，促進住宅節約用電，經濟部持續推動「住宅家電汰舊換新節能補助」，民眾從今年元旦到12月31日止，凡購買能源效率分級標示第1級冷氣及冰箱，並確實將家中舊冷氣冰箱汰換回收，備妥指定文件後即可申請，每台新機可獲3000元補助；另購買能效1級冷氣冰箱除3000元補助外，明年6月14日前還可向財政部申請退還減徵貨物稅，最高退稅可達2,000元。

此外，今年元旦起，也全新推出「住宅燃氣器具節能產品補助」，凡購買1、2級能效瓦斯爐及瓦斯熱水器，每台可獲1000至3,000元不等的補助。

彰化縣政府表示，年末不少人會將家裡的家電汰舊換新，在購買前，記得要認明「一級效能／節能標章」及「商品安全標章」，尤其是家電產品部分，要以節電為優先，包括電冰箱、冷氣、除溼機、電熱水器等，並參考能源效率分級標示，選用能源效率1級產品最省電，以冷氣為例，購買1級最省電，與5級相比可省電37％。

此外，購買包括家電、玩具、電子資訊產品、燈具、兒童用品等商品，都屬於經濟部標準檢驗局公告的強制檢驗商品，不論國內製造或國外進口，都要有商品安全標章，代表產品有檢驗合格，才能確保使用安全。

縣府經濟暨綠能發展處表示，民眾可透過經濟部專屬網站（https://save3000.moeaea.gov.tw/）取得補助相關資訊或下載申請表，民眾也可撥打客服專線（02）2955-9666洽詢申辦方式、查詢案件進度或由客服人員提供問題諮詢服務。

今年元旦起到年底，凡購買能源效率分級標示第1級冷氣及冰箱、熱水器等，每台最高可獲補助3000元補助。圖／彰化縣政府提供
今年元旦起到年底，凡購買能源效率分級標示第1級冷氣及冰箱、熱水器等，每台最高可獲補助3000元補助。圖／彰化縣政府提供

冷氣 冰箱

延伸閱讀

2歲童遭塞冰箱！爺嬤聞惡臭味才發現 老夫婦伴屍4天原因曝

除舊佈新必備4大家電 燦坤滿額送Dyson再抽極光雙人遊

收錢沒裝熱水器落跑 法官：他挖東牆補西牆但無詐欺犯意

momo購物網「節能補助汰舊換新」熱水器、瓦斯爐限時75折起！滿額加碼抽海爾超濾淨水器

相關新聞

南投醫院設立兒童早療中心 憂孩童發展慢可預約

為協助家長及早發現兒童發展遲緩狀況，接受早期療育，衛福部南投醫院今年設立「兒童早療評估暨復健中心」，家長可就近透過專業醫...

來自世界六大洲海外助選團最高齡80歲 72位僑胞陪江啟臣拜票

來自世界六大洲不同國家，中國國民黨海外助選團分別從美國、日本、香港、紐西蘭、澳洲、南非、泰國等國回來，年紀最大是來自紐約...

可愛！「小恐龍」謝子涵與林佳龍綠營票倉車掃 民眾頻揮手

這星期六就是投票日，中三選區立委候選人謝子涵穿上恐龍裝，化身「小恐龍」與秘書長林佳龍「雙龍合體」，前往綠營票倉神岡區車掃...

趙少康參訪安得烈食物銀行 承諾進中央後想辦法做一事

國民黨副總統候選人趙少康今參訪安得烈食物銀行，安得烈慈善協會執行長羅紹和說，非營利組織最大壓力是募款，尤其疫情、通膨影響...

符合1級能源效率 新購冰箱、冷氣及熱水器最高補助3千

年關將近，很多民眾除舊布新，將家電汰舊換新，彰化縣政府提醒民眾，自元旦起到年底，凡購買能源效率分級標示第1級冷氣及冰箱，...

台中迴轉火鍋豆皮旁…一堆小蟑螂 食安處稽查結果出爐

一名網友爆料，1月5日到台中三井outlet一家迴轉火鍋吃飯，發現豆皮配料盒中「一堆小蟑螂」，直呼「太噁心」，引發熱議。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。