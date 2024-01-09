符合1級能源效率 新購冰箱、冷氣及熱水器最高補助3千

年關將近，很多民眾除舊布新，將家電汰舊換新，彰化縣政府提醒民眾，自元旦起到年底，凡購買能源效率分級標示第1級冷氣及冰箱，每台可獲補助3000元，購買1、2級能效瓦斯爐及瓦斯熱水器每台也可獲1000到3000元補助，縣府強調，如補助經費用完，將提前截止受理，民眾要及時把握。

彰化縣政府指出，為加速老舊耗能家電退場，促進住宅節約用電，經濟部持續推動「住宅家電汰舊換新節能補助」，民眾從今年元旦到12月31日止，凡購買能源效率分級標示第1級冷氣及冰箱，並確實將家中舊冷氣冰箱汰換回收，備妥指定文件後即可申請，每台新機可獲3000元補助；另購買能效1級冷氣冰箱除3000元補助外，明年6月14日前還可向財政部申請退還減徵貨物稅，最高退稅可達2,000元。

此外，今年元旦起，也全新推出「住宅燃氣器具節能產品補助」，凡購買1、2級能效瓦斯爐及瓦斯熱水器，每台可獲1000至3,000元不等的補助。

彰化縣政府表示，年末不少人會將家裡的家電汰舊換新，在購買前，記得要認明「一級效能／節能標章」及「商品安全標章」，尤其是家電產品部分，要以節電為優先，包括電冰箱、冷氣、除溼機、電熱水器等，並參考能源效率分級標示，選用能源效率1級產品最省電，以冷氣為例，購買1級最省電，與5級相比可省電37％。

此外，購買包括家電、玩具、電子資訊產品、燈具、兒童用品等商品，都屬於經濟部標準檢驗局公告的強制檢驗商品，不論國內製造或國外進口，都要有商品安全標章，代表產品有檢驗合格，才能確保使用安全。