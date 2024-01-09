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台中購物節抽千萬好宅 得主接電話還以為選舉拜票

中央社／ 台中9日電
台中市政府9日在台灣大道市政大樓舉辦「壓軸抽好宅」記者會，由市長盧秀燕（前左5）與各局處首長共同抽出最大獎千萬好宅。中央社
台中市政府9日在台灣大道市政大樓舉辦「壓軸抽好宅」記者會，由市長盧秀燕（前左5）與各局處首長共同抽出最大獎千萬好宅。中央社

第5屆台中購物節今天抽出千萬好宅得主，仍如前4屆一樣由女性抽中，市長盧秀燕打電話通知黃姓得主時，她一度以為是接到選舉拜票電話，得知中獎時高興到說「快哭了」。

台中市政府今天在台灣大道市政大樓舉辦「壓軸抽好宅」記者會，由盧秀燕與各局處首長共同揭曉這屆12大亮眼佳績，並抽出這屆購物節最大獎千萬好宅，位於龍井區3房2廳2衛、配備完全的大樓房子。

盧秀燕表示，這屆購物節預算約新台幣3億5000萬元，但其中成本不到5000萬元，其中約3億元都是發現金給大家抽，但不包括這棟豪宅，這棟豪宅是民間捐的，所以幾乎3億多元都是回饋給民眾，這屆活動總登錄消費金額達328億元，創造約600億產值，達到拚經濟目標。

今天最大重頭戲是抽出千萬好宅大獎，購物節前4屆房子得主都是女性，這屆最後抽出的得主仍是女性，是在西屯區租房子的35歲黃小姐，目前是家管，是去年10月26日買手機近3萬元而幸運抽中大獎。

當盧秀燕打電話通知黃小姐得獎時，黃小姐以為是選舉拜票電話，還問是「選舉嗎」，經過盧秀燕說明後，才知道自己中大獎了，開心說「快哭了」；黃小姐說自己之前也中過3000元現金獎，還說得獎消息要第1個跟媽媽分享，接下來再通知老公。

台中市政府經發局說明，這屆購物節排除房地產、土地消費登錄類型，活動總登錄消費金額達328億元，相較第4屆358億元減少30億元，其中外縣市來台中消費的金額更突破100億元，消費比率依序是彰化縣、南投縣、雲林縣、新北市、苗栗縣。

經發局表示，第5屆台中購物節共抽出超過2.5億元的獎金與獎品，如3000元7萬5000組、10萬元現金96人，4輛百萬汽車，還產生8名百萬現金富翁。

盧秀燕 租房子

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