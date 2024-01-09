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台中迴轉火鍋豆皮旁…一堆小蟑螂 食安處稽查結果出爐

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中市食安處說明，接獲民眾爆料台中三井outlet一家迴轉火鍋遭爆豆皮配料盒中有「一堆小蟑螂」，食安處立即前往稽查。圖／台中市食安處提供
台中市食安處說明，接獲民眾爆料台中三井outlet一家迴轉火鍋遭爆豆皮配料盒中有「一堆小蟑螂」，食安處立即前往稽查。圖／台中市食安處提供

一名網友爆料，1月5日到台中三井outlet一家迴轉火鍋吃飯，發現豆皮配料盒中「一堆小蟑螂」，直呼「太噁心」，引發熱議。台中市食安處說明，食安處獲報後立即稽查，店家承認接獲投訴，稽查結果發現仍發現病媒痕跡（蟑螂），另查作業現場自助吧檯與餐具不潔等缺失，已要求業者限時改正，否則依食安法最高可處2億元罰款。

有網友在臉書社團「爆料公社二社」PO文指出，1月5日晚間到一家迴轉火鍋吃飯，結果送來的豆皮盒子中有數隻蟑螂，讓他直呼「太噁心，豆皮配蟑螂」，更是自嘲「有著滿滿的蛋白質」。引起網友熱議，有人直呼「太誇張」、「我要吐了」、「這不查真的不行」，也有人認為「太扯了，出餐前都不檢查？」

台中市食安處祕書蔡文哲說明，食安處1月7日接獲通報後，立即派員前往稽查，店家委外施做病媒防治為2周一次，的確有接獲投訴，將加強食材管理，預計今天午餐後再次閉店消毒。

蔡文哲指出，食安處稽查該店發現病媒痕跡（蟑螂），另查作業現場自助吧檯與餐具不潔、廚餘桶未加蓋及冰箱食材堆疊等不符合「食品良好衛生規範準則」，開立限期改善通知書要求業者限期改正，如複查仍不符規定，將依違反食安法第8條第1項規定，處6萬元以上、2億元以下罰款。

食安 蟑螂

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