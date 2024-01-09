綠追打阮厚爵嗆警影片 藍指陳秀寳涉操作露出馬腳
網傳彰化縣第一選區國民黨立委候選人阮厚爵嗆警影片，賴清德總統暨立法委員彰化縣聯合競選總部今天持續追打，舉辦『「阮」好大！我好怕！』記者會，質問國民黨可以接受嗆警候選人嗎？國民黨彰化縣黨部回應，指綠營拿陳年往事潑髒水，民進黨候選人陳秀寳昨天才否認影片是她操作，如今馬腳馬上露出來。
賴清德彰化縣競選總部今天舉辦記者會，由競選總幹事彰化市長林世賢主持，縣議員楊子賢、黃柏瑜、藍駿宇及楊妙月出席， 林世賢表示，國民黨DNA很清楚就是黑金，其所提名的區域立委和不分區立委很多都是黑金本質，一旦進入政府體制，台灣將走回頭路。
楊子賢表示，2022年4月疫情期間，時任和美鎮長阮厚爵到彰化市，撕下口罩抽菸，被員警勸阻，囂張嗆警察，目無法紀，試問國民黨總統候選人侯友宜之前口口聲聲「捍衛警察執法尊嚴」、「掃黑金」、「面對黑道就是要消滅壓制」，要不要出面說明？國民黨彰化縣黨部能接受這樣囂張嗆警的候選人嗎？
議員藍駿宇表示，凡走過必留下痕跡，阮厚爵有必要對於影片有關怒嗆員警等內容，是否被抹黑，應該向選民說清楚講明白。
國民黨彰化競選總部回應表示，阮厚爵有說這是陳年往事，是之前跟朋友吵架，被有心人士錄下來，現在被講成黑道，如果他有任何不法，大可以透過司法把他抓起來啊，不需要在那邊潑髒水。
國民黨彰化競選總部強調，陳秀寶昨天才喊冤說這件事不是她在操作，她也是看到媒體報導才知道，結果馬腳馬上露出來，今天民進黨開記者會圍剿阮厚爵，這不就證明這件事是民進黨在背後操作嗎？更印證民進黨不栽贓抹黑就不會選，呼籲民眾支持會幫地方爭取建設的阮厚爵。
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