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影／蔡壁如南投挺游顥頻提藍白合 絕口不提柯文哲

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
台中第一選區民眾黨立委候選人蔡壁如（右1）今到南投與當地立委候選人游顥（披紅彩帶者）到南投市場掃街。記者賴香珊／攝影
台中第一選區民眾黨立委候選人蔡壁如（右1）今到南投與當地立委候選人游顥（披紅彩帶者）到南投市場掃街。記者賴香珊／攝影

總統藍白合雖破裂，區域立委仍衝刺藍白合，台中第一選區民眾黨立委候選人蔡壁如今到南投，陪當地第一選區立委候選人游顥到南投市場掃街，縣長許淑華、民眾黨南投縣黨部主委簡千翔也到場力挺拜票，力拼國會席次極大化。許淑華向鄉親推薦游顥，幫侯友宜拉票，也不忘拉著蔡壁如，蔡則有默契全程未提柯文哲。

游顥說，今天特別感謝蔡壁如來南投為他加油打氣，也與許淑華、簡千翔一起陪他到市場掃街拜票，而蔡壁如在台中已經逼到對手蔡其昌要站路口，更要下架蔡其昌，他也期待能一起勝選，團結下架民進黨，一起進入立法院為人民爭取福祉。

對於蔡壁如今現身南投「藍白合」與藍營合體掃街，許淑華說，藍白在總統部分彼此祝福，但區域立委一直都有合作，蔡壁如在台中是示範區，她也主動提出要去幫她加油，而該黨在南投未推出人選，簡千翔也代表支持游顥、馬文君勝選。

而蔡壁如離開立院後願蹲點台中最難翻盤之處，今年更打出知名度，今盼地方選戰互相拉抬，讓全國看見中一選區是有機會翻盤的，未來藍白在立法院仍有合作機會，未來一起合作與中彰投相關的大計畫，全力支持配合彼此所提出的法案。

蔡壁如則說，上次許淑華幫她加油打氣，而政黨政治既競爭又合作，區域立委要集結在野力量，互相幫助拉抬，她也希望能翻轉海線，因為這一席非常重要；並強調「新潮流不倒，台灣不會好」，集結民意藍白一起進入國會，下架民進黨。

而藍白團隊集結掃街前合影，蔡壁如、簡千翔比1號，游顥、許淑華比3號，是再各自選區的號次，但也與自家總統候選人相同，別具涵義；掃街時，許淑華向鄉親推薦游顥，幫侯友宜拉票，也不忘拉著蔡壁如，蔡則有默契全程未提柯文哲。

台中第一選區民眾黨立委候選人蔡壁如（最後方左1）今到南投與當地立委候選人游顥（披紅彩帶者）到南投市場掃街。記者賴香珊／攝影
台中第一選區民眾黨立委候選人蔡壁如（最後方左1）今到南投與當地立委候選人游顥（披紅彩帶者）到南投市場掃街。記者賴香珊／攝影
南投縣長許淑華（右2）今與黨內立委候選人游顥（右3）、中一選區民眾黨立委候選人蔡壁如（右1）到南投市場掃街。記者賴香珊／攝影
南投縣長許淑華（右2）今與黨內立委候選人游顥（右3）、中一選區民眾黨立委候選人蔡壁如（右1）到南投市場掃街。記者賴香珊／攝影
南投立委候選人游顥（右4）、縣長許淑華（右3）比3號，中一選區立委候選人蔡壁如（左2）、南投縣黨部主委簡千翔（左1）比1號，雖是自身號次，但與自家總統候選人相同。記者賴香珊／攝影
南投立委候選人游顥（右4）、縣長許淑華（右3）比3號，中一選區立委候選人蔡壁如（左2）、南投縣黨部主委簡千翔（左1）比1號，雖是自身號次，但與自家總統候選人相同。記者賴香珊／攝影
南投立委候選人游顥（右3）、縣長許淑華（右2）比3號，中一選區立委候選人蔡壁如（左2）、南投縣黨部主委簡千翔（左1）比1號，雖是自身號次，但與自家總統候選人相同。記者賴香珊／攝影
南投立委候選人游顥（右3）、縣長許淑華（右2）比3號，中一選區立委候選人蔡壁如（左2）、南投縣黨部主委簡千翔（左1）比1號，雖是自身號次，但與自家總統候選人相同。記者賴香珊／攝影
台中第一選區民眾黨立委候選人蔡壁如（右1）今到南投與當地立委候選人游顥（藍衣者）到南投市場掃街。記者賴香珊／攝影
台中第一選區民眾黨立委候選人蔡壁如（右1）今到南投與當地立委候選人游顥（藍衣者）到南投市場掃街。記者賴香珊／攝影
南投縣長許淑華（右2）今陪黨內立委候選人游顥到南投市場掃街，不忘拉著中一選區民眾黨立委候選人蔡壁如（右1）。記者賴香珊／攝影
南投縣長許淑華（右2）今陪黨內立委候選人游顥到南投市場掃街，不忘拉著中一選區民眾黨立委候選人蔡壁如（右1）。記者賴香珊／攝影
南投縣長許淑華（前排右1）今陪黨內立委候選人游顥（披紅彩帶者）到南投市場掃街。記者賴香珊／攝影
南投縣長許淑華（前排右1）今陪黨內立委候選人游顥（披紅彩帶者）到南投市場掃街。記者賴香珊／攝影
台中第一選區民眾黨立委候選人蔡壁如（左2）今到南投與當地立委候選人游顥（披紅彩帶者）到南投市場掃街。記者賴香珊／攝影
台中第一選區民眾黨立委候選人蔡壁如（左2）今到南投與當地立委候選人游顥（披紅彩帶者）到南投市場掃街。記者賴香珊／攝影

蔡壁如 藍白合 許淑華

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