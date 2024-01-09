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台東空汙占總陳情案3.7% 環保局強化管理餐飲油煙防制

聯合報／ 記者古和純／台東即時報導
台東縣環保局稽查餐飲業者的烹飪油煙集氣處理設備。記者古和純／翻攝
台東縣環保局稽查餐飲業者的烹飪油煙集氣處理設備。記者古和純／翻攝

台灣飲食選擇多元，餐飲業烹調食物油炸、煎、炒、烤過程，常產生油煙微粒及含異味揮發性有機物，影響空氣品質及人體健康，台東縣環保局自去年受理該類陳情案共103件，雖多勸導改善，但環保局強調，若採樣檢測超出標準，可重處2000萬元。

位於商業、人潮聚集的商業區或住商混合區的餐飲業，是觀光業的重要一環，但若烹飪油煙未妥善集氣處理，烹煮過程中的油煙微粒（PM2.5)及含異味的揮發性有機物，將影響空氣品質及人體健康，甚至重擊美食觀光形象。

為打造成為「一萬人來一百次」的慢活城市，台東縣除呼籲業者多方檢視烹飪區的油煙集氣處理設備，落實設備操作，朝聯合國永續發展目標邁進，並依據「餐飲業空氣污染防制設施管理辦法」規定，依規模大小要求業者，油煙防制設備須符合空氣汙染防制法標準規範。

環保局指出，各式烹飪油煙集氣處理設備資訊，如安裝油煙集氣罩附加濾網或擋板、排風管、靜電處理機、水洗設備(如簡易漂白水配方水洗、臭氧式水洗)等，都會透過稽查過程督促業者勤加改善。

「去年一整年受理該類陳情案，計103件。」環保局表示，占總陳情案件數3.7%，雖多提供改善建議及勸導為主，但環保局強調，若散布油煙異味屢勸未改善者，可依空氣汙染防制法重罰最高500萬元，若採樣汙染物檢測超出標準值，最重可處2000萬元。

台東縣環保局稽查餐飲業者的烹飪油煙集氣處理設備。記者古和純／翻攝
台東縣環保局稽查餐飲業者的烹飪油煙集氣處理設備。記者古和純／翻攝

餐飲業 空氣品質 空氣汙染

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