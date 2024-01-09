台東空汙占總陳情案3.7% 環保局強化管理餐飲油煙防制
台灣飲食選擇多元，餐飲業烹調食物油炸、煎、炒、烤過程，常產生油煙微粒及含異味揮發性有機物，影響空氣品質及人體健康，台東縣環保局自去年受理該類陳情案共103件，雖多勸導改善，但環保局強調，若採樣檢測超出標準，可重處2000萬元。
位於商業、人潮聚集的商業區或住商混合區的餐飲業，是觀光業的重要一環，但若烹飪油煙未妥善集氣處理，烹煮過程中的油煙微粒（PM2.5)及含異味的揮發性有機物，將影響空氣品質及人體健康，甚至重擊美食觀光形象。
為打造成為「一萬人來一百次」的慢活城市，台東縣除呼籲業者多方檢視烹飪區的油煙集氣處理設備，落實設備操作，朝聯合國永續發展目標邁進，並依據「餐飲業空氣污染防制設施管理辦法」規定，依規模大小要求業者，油煙防制設備須符合空氣汙染防制法標準規範。
環保局指出，各式烹飪油煙集氣處理設備資訊，如安裝油煙集氣罩附加濾網或擋板、排風管、靜電處理機、水洗設備(如簡易漂白水配方水洗、臭氧式水洗)等，都會透過稽查過程督促業者勤加改善。
「去年一整年受理該類陳情案，計103件。」環保局表示，占總陳情案件數3.7%，雖多提供改善建議及勸導為主，但環保局強調，若散布油煙異味屢勸未改善者，可依空氣汙染防制法重罰最高500萬元，若採樣汙染物檢測超出標準值，最重可處2000萬元。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言