選情衝刺 113名志工和后里區里長陪楊瓊瓔路口拜票

距離選戰只剩最後4天，台中今天有多位立委候選人一早在路口拜票；台中市后里區志工和后里區的里長共113人今天發動相挺，與台中市議員陳本添議員、邱愛珊，陪台中市第三選區國民黨立委候選人楊瓊瓔在后里三豐路及甲后路口，向路過的上班族與民眾拜票。

113位志工及里長聲勢浩大，眾人高喊「總統選3號、立委選3號，33連線、台灣人民希望無限」，請大家支持楊瓊瓔也支持侯康配。

后里區里長聯誼會會長黃金益指出，為顯示出后里大團結，唯一支持3號楊瓊瓔，后里區所有里長動員志工們，一起相挺楊瓊瓔。