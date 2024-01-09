響應環保 台中葫蘆墩文化中心藝文說明卡紙卡改電子
台中市豐原葫蘆墩文化中心率全國之先導入電子紙系統，將現行紙本展覽作品解說卡改為電子說明卡，在推廣藝術文化的同時，也能以實際行動提升能源效率，落實環境永續的理念。
文化局長陳佳君表示，近年來節能環保科技迅速發展，電子紙技術已逐漸廣泛運用於企業產品標示及服務系統，葫蘆墩文化中心率先示範採用電子說明卡，讓展品資訊顯示具有清晰簡潔、視覺友善、低耗能和靈活機動性等優點，也呼應SDGs減緩氣候變遷、保育自然環境、改善全球能源效率的精神。
葫蘆墩文化中心指出，目前藝文展覽作品說明卡通常以紙本印刷、背膠黏貼珍珠板貼附牆面，製作過程耗時費工，且珍珠板屬非環保回收材質，容易造成環境負擔。改用電子說明卡之後，可透過網路使用電腦編輯，大幅減少紙張用量和節省佈展人力物力，也可即時更新展品資訊。
此外，電子說明卡僅在資料更新瞬間使用電源，不需耗用大量電力，鈕扣電池可持續使用長達5年，促進資源永續利用。
目前葫蘆墩文化中心正展出「幻月之萌獸與猛獸—馬步月膠彩個展」，首度將33件作品全面使用電子說明卡，藝術家馬步月說，早年她曾服務於代理外商電腦的資訊公司，當時已進行無紙化、資訊化的事務推動，很高興能透過這次展覽響應節能永續。
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