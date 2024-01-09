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武陵農場臘梅、梅花綻放 福壽山農場綠萼梅驚豔

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導
福壽山農場梅花已開五成，最佳賞花期為本月中、下旬，主要集中在宋莊停車場、鴛鴦湖、福壽山莊。圖／福壽山農場提供
福壽山農場梅花已開五成，最佳賞花期為本月中、下旬，主要集中在宋莊停車場、鴛鴦湖、福壽山莊。圖／福壽山農場提供

時序入冬，梅花搶先綻放！武陵農場賞用梅花，有紅、白、粉，重瓣、單瓣等多品種，場方預估，最佳賞花期落在本月中、下旬；場內蠟梅則進入最佳賞花期，陽光照在蠟黃色花瓣透出微光，有種晶瑩剔透感。福壽山農場目前梅花已開五成，其中白中帶綠的「綠萼」梅花，前端白色花瓣，透著淡淡黃綠色，更顯特別。

武陵農場表示，藤花園新興的臘梅、茶莊旁的臘梅園是全台少數成林且集中的臘梅林，約達40餘棵，臘梅以其淡雅花朵和香氣聞名，冬日花期漫長，可達數月。

農場指出，近日位於茶莊旁的臘梅已吐露蠟黃花苞，品種有素心臘梅、馨口臘梅及大花臘梅等，香氣濃烈，現正綻放。

很多人認為「臘梅是一種梅花」，農場釋疑，臘梅為樟目、蠟梅科，花色蠟黃，梅花為薔薇目、薔薇科，臘梅香味濃郁襲人、梅花屬淡雅芬芳，另外兩者花期為臘梅先綻放，梅花後繼盛開。

武陵農場觀賞梅花，有紅、粉紅、白，重瓣、單瓣，品種繁多，賞梅花主要地點在農場松林大道、醒獅園、延溪步道、行館與別館；別館前的「梅后」是全場最大棵梅花，預估場內最佳賞花期落在本月中、下旬盛開。

福壽山農場表示，目前場內梅花已開五成，最佳賞花期為本月中、下旬，主要集中在宋莊停車場、鴛鴦湖、福壽山莊。

農場指出，農場梅花以觀賞品種為主，花色有白、粉、紅，尤其白中帶綠的「綠萼」梅別具特色，綠色花萼，因前面白色花瓣，會透出淡淡黃綠色，典雅又特別。

今年櫻花最佳觀賞期，受氣候暖冬影響，福壽山農場表示，場內部份山櫻花已全盛開，相較往年提早許多，但後續還有幾波冷氣團，最佳賞花期仍待評估。

武陵農場觀賞用梅花，有紅、白、粉，重瓣、單瓣等多品種，場方預估，最佳賞花期落在本月中、下旬，空氣中飄著淡淡香氣。圖／武陵農場提供
武陵農場觀賞用梅花，有紅、白、粉，重瓣、單瓣等多品種，場方預估，最佳賞花期落在本月中、下旬，空氣中飄著淡淡香氣。圖／武陵農場提供
福壽山農場梅花已開五成，其中白中帶綠的「綠萼」梅花(圖者)，前端白色花瓣，透著淡淡黃綠色，更顯特別。圖／福壽山農場提供
福壽山農場梅花已開五成，其中白中帶綠的「綠萼」梅花(圖者)，前端白色花瓣，透著淡淡黃綠色，更顯特別。圖／福壽山農場提供
福壽山農場梅花已開五成，最佳賞花期為本月中、下旬，主要集中在宋莊停車場、鴛鴦湖、福壽山莊。圖／福壽山農場提供
福壽山農場梅花已開五成，最佳賞花期為本月中、下旬，主要集中在宋莊停車場、鴛鴦湖、福壽山莊。圖／福壽山農場提供
武陵農場蠟梅已進入最佳賞花期，陽光照在蠟黃色花瓣透出微光，有種晶瑩剔透感，相當浪漫。圖／武陵農場提供
武陵農場蠟梅已進入最佳賞花期，陽光照在蠟黃色花瓣透出微光，有種晶瑩剔透感，相當浪漫。圖／武陵農場提供
武陵農場觀賞用梅花，有紅、白、粉，重瓣、單瓣等多品種，場方預估，最佳賞花期落在本月中、下旬，空氣中飄著淡淡香氣。圖／武陵農場提供
武陵農場觀賞用梅花，有紅、白、粉，重瓣、單瓣等多品種，場方預估，最佳賞花期落在本月中、下旬，空氣中飄著淡淡香氣。圖／武陵農場提供
武陵農場觀賞用梅花，有紅、白、粉，重瓣、單瓣等多品種，場方預估，最佳賞花期落在本月中、下旬，空氣中飄著淡淡香氣。圖／武陵農場提供
武陵農場觀賞用梅花，有紅、白、粉，重瓣、單瓣等多品種，場方預估，最佳賞花期落在本月中、下旬，空氣中飄著淡淡香氣。圖／武陵農場提供
福壽山農場梅花已開五成，最佳賞花期為本月中、下旬，主要集中在宋莊停車場、鴛鴦湖、福壽山莊。圖／福壽山農場提供
福壽山農場梅花已開五成，最佳賞花期為本月中、下旬，主要集中在宋莊停車場、鴛鴦湖、福壽山莊。圖／福壽山農場提供
武陵農場蠟梅已進入最佳賞花期，陽光照在蠟黃色花瓣透出微光，有種晶瑩剔透感，相當浪漫。圖／武陵農場提供
武陵農場蠟梅已進入最佳賞花期，陽光照在蠟黃色花瓣透出微光，有種晶瑩剔透感，相當浪漫。圖／武陵農場提供
武陵農場蠟梅已進入最佳賞花期，陽光照在蠟黃色花瓣透出微光，有種晶瑩剔透感，相當浪漫。圖／武陵農場提供
武陵農場蠟梅已進入最佳賞花期，陽光照在蠟黃色花瓣透出微光，有種晶瑩剔透感，相當浪漫。圖／武陵農場提供

梅花 武陵農場 賞花

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