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婦人下背痛到腳踩地麻痛10年 中醫多管齊下她能安眠

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
員榮醫療體系員榮醫院中醫部主任黃永昇指出，75歲張婦腰椎第四節與第五節的椎間盤突出，雙側腰椎神經孔狹窄，第五節腰椎兩側神經根被壓迫（紅圈處）。圖／員榮提供
員榮醫療體系員榮醫院中醫部主任黃永昇指出，75歲張婦腰椎第四節與第五節的椎間盤突出，雙側腰椎神經孔狹窄，第五節腰椎兩側神經根被壓迫（紅圈處）。圖／員榮提供

彰化縣75歲張姓婦人下背痛長達10年，痛到晚上睡不到兩小時就醒來，到處求診都無法根治，去年做核磁共振（MRI）檢查出是腰椎滑脫和椎間盤突出壓迫神經根，評估後不考慮開刀，改為中醫針炙等方法治療，已大幅改善病症，可一覺到天亮。

張婦告訴醫護，右側腰痛症狀約10年，疼痛延伸到右臀，右下肢有麻電感，腳踩地會刺痛，她到各大小醫院、診所求診都無法根治，最痛時每天睡不到兩小時，不論站或坐都無法超過10分鐘，去年到某醫院做MRI查出是腰椎和椎間盤等問題，那家醫院醫師考慮她年紀大不宜開刀，以保守治療為主，因此症狀反覆發作。

彰化員榮醫院中醫部主任黃永昇今天表示，張婦經檢查後，認為在中醫範疇她的症狀歸屬傷筋、痹症、腰痛，是因腰部長期勞損、外傷勞損、風寒、濕等氣滯血瘀所致，筋出槽骨錯縫和經脈瘀阻為病因，通過針灸治療疏通腰背部膀胱經及膽經的經絡，和中醫骨傷科手法矯正腰椎的骨錯縫，恢復腰部筋骨的平衡，並針刀治療腰部疼痛處。

黃永昇說，張婦久病和年紀大，筋骨退化、緊繃，透過治療以鬆解局部筋骨粘連，同時降低腰部筋膜張力，緩解神經被壓迫的壓力，改善腰痛與下肢麻；經過一個月4次針灸、兩次針刀和中醫骨傷科整復手法，張婦如今可以一覺到天亮。他把醫治張婦的經過投稿到中醫期刊，跟更多中醫師分享。

黃永昇指出，據估計，高達8成多的成年人一生中會有下背痛經驗，且容易反覆發作，張婦嚴重腰椎間盤突出並已壓迫神經，目前治療方法有保守治療的止痛藥或復健物理治療等方式，進一步有侵入性治療的神經阻斷術、增生療法或高濃度血小板血漿增生治療等，若特別嚴重的可考慮接受腰椎手術治療。

員榮醫療體系員榮醫院中醫部主任黃永昇用針灸及針刀，治療75歲張婦的腰椎硬膜囊腹側受壓導致的神經疼痛。圖／員榮提供
員榮醫療體系員榮醫院中醫部主任黃永昇用針灸及針刀，治療75歲張婦的腰椎硬膜囊腹側受壓導致的神經疼痛。圖／員榮提供

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