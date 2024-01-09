南投青宅 讓售期程不變
南投縣第1期青年住宅原訂去年11月完工，但至今未完成，民眾憂心讓售期程受影響。南投縣建設處表示，青宅工程落後，已加罰逾期違約金，預計2月竣工；青宅出售辦法、相關條例都按程序完成，讓售期程不受影響。
南投縣府自籌7.23億元，興建百戶青年住宅，分2期開發，首期青宅落腳南投市文化路，3房型約35坪36戶、4房型約43坪9戶，合計45戶；每戶含公共設施、陽台及汽、機車停車位各1個，全採讓售，讓年輕人落地生根。
建設處表示，1期青宅因裝潢、景觀等工程落後，逾期未完工，已依約計罰逾期違約金，定期於現場召開工程進度檢討會，督促承包商落實批土油漆、水電、室內裝修。
縣府表示，青宅工程雖延宕，但「南投縣幸福家園租售及管理自治條例」修正草案已由縣議會審查通過，青宅出售須知、辦法也按程序完成，待縣務會議通過，最快本月底將公告銷售辦法。
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