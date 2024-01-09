台中巨蛋3月動工 2030年啟用

台中巨蛋歷經8度流標，去年11月終於決標，中市府昨與得標的麗明建設正式簽約，預計3月正式動工，2030年完工啟用。中市府秘書長黃崇典說，台中巨蛋場館經過聲學設計，場館內「回音」殘響降到2秒以下，可提供優質聽覺享受。麗明建設曾興建台中國家歌劇院，董事長吳春山說，再次挑戰台中地標建築，有信心完成。

民進黨議員陳淑華說，市府斥資百億元，但只打造空殼，到底要花多少錢？應交代清楚。國民黨議員楊大鋐說，台中巨蛋周邊是住宅區，應提供完整的商業服務，也要避免噪音擾民。

台中巨蛋位於北屯區，主場館可容納1.55萬人，還有5千人副場館，這是台中首座室內大型的體育、展演場所，由日本建築師隈研吾設計，打造圓形場館建築，外型以大甲藺草編織為靈感，不過建築跨距大、鋼構占比高，工程先經6度流標，市府追加預算到99.98億元，又流標2次，直到第9度招標才成功。

秘書長黃崇典表示，巨蛋招標歷經疫情、國際供應鏈斷鏈、工料雙漲等，昨終於正式簽約發包，完工後與鄰近的洲際棒球場，可串聯成體育、文藝城市軸線，市府搭配都市計畫、交通規劃等，將帶動周邊城市改造。

台中歌劇院當年多次流標，台中在地的麗明建設承攬工程，打響知名度。麗明再次接手台中巨蛋，吳春山說，台中已是全台第二大都會，基於使命感，經評估再次打造台中地標，有信心在時間內完工。

建設局長陳大田說，台中巨蛋導入聲學設計，將室內空間的回音殘響控制在2秒以下，因挑高、空曠的空間聲音易反射產生回音，若「殘響」過長，會同時聽到現場聲音與回音，導致聲音模糊不清，未來不僅可辦體育賽事，也可舉行藝文展演。

台中巨蛋位於北屯區14期重畫區，占地6.9公頃，包含1.55萬人主場館、5千人副場館，還有附屬商業設施，園區旁還有學校預定地，完工後可舉行網球、拳擊、籃球等運動賽事，將成為台中市最大的室內展演場館。