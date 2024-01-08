菜價慘跌 彰化鄭俊雄力挺農民 9日持發票可換高麗菜

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
立委候選人鄭俊雄辦「送菜迎侯康，民生有靠山」活動，繼6日在田尾送菜，明天將在員林市第二波送高麗菜，以行動力挺農民。圖／鄭俊雄競總提供
立委候選人鄭俊雄辦「送菜迎侯康，民生有靠山」活動，繼6日在田尾送菜，明天將在員林市第二波送高麗菜，以行動力挺農民。圖／鄭俊雄競總提供

近日來高麗菜價慘跌，彰化縣田尾鄉公路花園協會理事長劉漢欽與立委候選人鄭俊雄合辦「送菜迎侯康，民生有靠山」活動，1月9日下午3時起將在員林市大同路一段1號競選總部旁停車場贈送民眾高麗菜，一張發票換1顆高麗菜，用實際行動力挺農民，發票將轉贈公益團體。

最近有菜農告訴劉漢欽因菜價慘跌，將剷除田間高麗菜，劉漢欽不忍農友心血泡湯，決定收購一批高麗菜免費贈送給民眾，6日即聯合鄭俊雄與侯友宜暨鄭俊雄聯合競選總部主委、縣議員劉淑芳等人到田尾夜市廣場將高麗菜分送給民眾，希望拋磚引玉，減少農民損失。

劉漢欽與鄭俊雄員林市競選總部將於明天下午3時起第二波贈送高麗菜，並結合捐發票公益活動，準備一千顆高麗菜，一張發票換1顆高麗菜，每人限領1顆。

鄭俊雄說，政府沒有拿出積極作為輔導農民，如今菜賤傷農，將以實際行動力挺農民，也盼全民當台灣的靠山，才不會讓政策在執行面離民眾愈來愈遠。

高麗菜 發票 農民

延伸閱讀

高麗菜盛產！彰化菜農開放自採一顆10元 警局、消防局認購千顆

彰化政見會火花四射！鄭俊雄強調政黨輪替 陳素月細數政績

彰化鄭俊雄痛斥競選旗幟看板被破壞 陳素月陣營：請警方勿枉勿縱

為閃機車跨越雙黃線男子吃罰單 民代認為檢舉魔人多、執法應合理

相關新聞

台中巨蛋3月動工 2030年啟用

台中巨蛋歷經8度流標，去年11月終於決標，中市府昨與得標的麗明建設正式簽約，預計3月正式動工，2030年完工啟用。中市府...

南投青宅 讓售期程不變

南投縣第1期青年住宅原訂去年11月完工，但至今未完成，民眾憂心讓售期程受影響。南投縣建設處表示，青宅工程落後，已加罰逾期...

菜價慘跌 彰化鄭俊雄力挺農民 9日持發票可換高麗菜

近日來高麗菜價慘跌，彰化縣田尾鄉公路花園協會理事長劉漢欽與立委候選人鄭俊雄合辦「送菜迎侯康，民生有靠山」活動，1月9日下...

彰化北斗要蓋風雨球場去年講到現在 鎮公所：已定案

彰化縣北斗鎮要興建風雨籃球場只聞樓梯響，經過半年爭取，縣政府答應補助800萬元，鎮公所自編1千萬元，目前辦理規畫設計，預...

高麗菜盛產！彰化菜農開放自採一顆10元 警局、消防局認購千顆

冬季大宗蔬菜高麗菜菜價去年底開始下滑，批發價每公斤跌破10元，彰化和美高麗菜農1萬2000顆正值採收期，但採收賣到市場上...

方便大選投票 中橫便道12日起增開為5時段放行

2024年總統、副總統暨立委選舉投票13日登場，中橫便道12日至15日將增開為5個時段，方便梨山居民、學子如期返鄉投票，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。