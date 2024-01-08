菜價慘跌 彰化鄭俊雄力挺農民 9日持發票可換高麗菜
近日來高麗菜價慘跌，彰化縣田尾鄉公路花園協會理事長劉漢欽與立委候選人鄭俊雄合辦「送菜迎侯康，民生有靠山」活動，1月9日下午3時起將在員林市大同路一段1號競選總部旁停車場贈送民眾高麗菜，一張發票換1顆高麗菜，用實際行動力挺農民，發票將轉贈公益團體。
最近有菜農告訴劉漢欽因菜價慘跌，將剷除田間高麗菜，劉漢欽不忍農友心血泡湯，決定收購一批高麗菜免費贈送給民眾，6日即聯合鄭俊雄與侯友宜暨鄭俊雄聯合競選總部主委、縣議員劉淑芳等人到田尾夜市廣場將高麗菜分送給民眾，希望拋磚引玉，減少農民損失。
劉漢欽與鄭俊雄員林市競選總部將於明天下午3時起第二波贈送高麗菜，並結合捐發票公益活動，準備一千顆高麗菜，一張發票換1顆高麗菜，每人限領1顆。
鄭俊雄說，政府沒有拿出積極作為輔導農民，如今菜賤傷農，將以實際行動力挺農民，也盼全民當台灣的靠山，才不會讓政策在執行面離民眾愈來愈遠。
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