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彰化北斗要蓋風雨球場去年講到現在 鎮公所：已定案

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣北斗鎮慈恩公園停車場將改為興建風雨球場。記者簡慧珍／攝影
彰化縣北斗鎮慈恩公園停車場將改為興建風雨球場。記者簡慧珍／攝影

彰化縣北斗鎮要興建風雨籃球場只聞樓梯響，經過半年爭取，縣政府答應補助800萬元，鎮公所自編1千萬元，目前辦理規畫設計，預定最慢6月底前發包，希望趕在今年底完工，兌現給年輕人的承諾。

北斗鎮沒大型公共運動場館設施，鎮民多次爭取設置球場等運動設施，鎮公所原本規畫在第三公墓清葬土地闢建鎮民運動中心，因故延宕。近日鎮民在臉書地方社群網再度討論慈恩公園旁建置籃球場，從去年講到現在都沒落實，感歎北斗鎮缺乏合適運動場館給年輕人和學子運動。

鎮公所今天表示，鎮長顏宏霖去年8月5日當選鎮長，就任後檢視鎮政建設，與鎮公所內部討論並參考民意，決定自編1800萬元在慈恩公園興建風雨籃球場，新設兩面球場，整修兩面舊球場，縣長王惠美到地方查看建設時獲悉此事，談到縣議長謝典林也說過要興建風雨球場，即答應補助800萬元，鎮公所負擔1千萬元。

經費總金額不變，鎮公所規畫設計風雨球場不變，將搭建不鏽鋼架等建材，估計興建時間不長，今年5、6月間若順利發包，今年底可望完工，鎮公所連同周邊環境進一步規畫，將設計運動休閒園區供民眾運動和休憩。

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