快訊

台灣團客赴陸禁令解除 兩岸包機13航點開放春節可飛

台中巨蛋工程簽約 預計113年春季動工

中央社／ 台中8日電

歷經8次流標才完成招標的台中巨蛋工程，終於在去年11月10日順利決標，台中市政府秘書長黃崇典今天在簽約記者會表示，將於今年春季動工，並全力於民國119年完工。

前後歷經8次流標的台中巨蛋工程，在第9次招標時由麗明營造公司得標，市府與麗明營造於去年11月10日完成工程決標，並於日前完成簽約作業，今天舉行台中巨蛋體育館興建工程簽約記者會，黃崇典與麗明營造董事長吳春山宣布將於今年春季正式開工，並全力於119年完工。

黃崇典表示，台中巨蛋設計在1年半前就已完成，過程歷盡千辛萬苦，經過8次流標、百年大疫、國際供應鏈斷鏈等困難，終於完成簽約。巨蛋是非常重要的綜合性園區，場館周邊也有交通及都市計畫等重大城市改造工程，市民引頸期盼，相信工程一定能如期如質完工。

吳春山表示，台中近幾年發展快速，願為台中市民盡份心力，承諾將以審慎態度及最高施工品質，在期程內做好工程，讓台中更好。

台中市建設局指出，位於台中市北屯區14期重劃區的台中巨蛋，鄰近洲際棒球文創園區，占地6.9公頃，預計興建1座容納1.55萬人主場館及約5000人的副場館、商場等設施。納入聲學設計的主場館將能提供優良的室內大型展演空間，並能作為各式球類、技擊類運動賽事場地，

建設局表示，至於副場館則能提供練習熱身及中小型展演、發表會等多功能用途。台中巨蛋將提供辦理演唱會、展覽、藝文及體育活動的專業多元場域，盼讓大型表演、賽事優先選擇台中。

台中巨蛋 台中市

延伸閱讀

打造海岸線新景點 竹市鹽水公園景觀環境改善工程完工

南投青年住宅工程延宕 民憂讓售期程生變…縣府回應了

汙水管線接進鳳鳴重劃區 三鶯地區接管率拚2027破5成

再等等！南科聯絡道高架轉向道路約3月通車

相關新聞

高麗菜盛產！彰化菜農開放自採一顆10元 警局、消防局認購千顆

冬季大宗蔬菜高麗菜菜價去年底開始下滑，批發價每公斤跌破10元，彰化和美高麗菜農1萬2000顆正值採收期，但採收賣到市場上...

中市府「孵蛋成功」！巨蛋今簽約麗明建設 2030年完工

台中巨蛋招標艱辛，歷經8度流標，去年11月決標，由麗明建設得標，今正式簽約。麗明建設董事長吳春山說，希望能為台中市盡分心...

南投青年住宅工程延宕 民憂讓售期程生變…縣府回應了

南投縣第1期青年住宅原訂去年11月完工，但至今未完竣，民眾憂心讓售期程也受影響。建設處表示，青宅工程落後，已依約計罰逾期...

方便大選投票 中橫便道12日起增開為5時段放行

2024年總統、副總統暨立委選舉投票13日登場，中橫便道12日至15日將增開為5個時段，方便梨山居民、學子如期返鄉投票，...

響應環保 葫蘆墩文化中心紙本展覽作品解說改電子說明卡

落實永續環保，台中市政府文化局由葫蘆墩文化中心率先導入電子紙系統，將現行紙本展覽作品解說卡改為電子說明卡，推廣藝術文化時...

中彰投交通協控 交流道、台74尖峰較順暢

為改善交流道周邊交通的「中彰投聯合交通協控計畫」，已完成第1、2期，分別在國1大雅、台中交流道、台74（松竹至太原）、台...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。