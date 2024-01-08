台中巨蛋工程簽約 預計113年春季動工

歷經8次流標才完成招標的台中巨蛋工程，終於在去年11月10日順利決標，台中市政府秘書長黃崇典今天在簽約記者會表示，將於今年春季動工，並全力於民國119年完工。

前後歷經8次流標的台中巨蛋工程，在第9次招標時由麗明營造公司得標，市府與麗明營造於去年11月10日完成工程決標，並於日前完成簽約作業，今天舉行台中巨蛋體育館興建工程簽約記者會，黃崇典與麗明營造董事長吳春山宣布將於今年春季正式開工，並全力於119年完工。

黃崇典表示，台中巨蛋設計在1年半前就已完成，過程歷盡千辛萬苦，經過8次流標、百年大疫、國際供應鏈斷鏈等困難，終於完成簽約。巨蛋是非常重要的綜合性園區，場館周邊也有交通及都市計畫等重大城市改造工程，市民引頸期盼，相信工程一定能如期如質完工。

吳春山表示，台中近幾年發展快速，願為台中市民盡份心力，承諾將以審慎態度及最高施工品質，在期程內做好工程，讓台中更好。

台中市建設局指出，位於台中市北屯區14期重劃區的台中巨蛋，鄰近洲際棒球文創園區，占地6.9公頃，預計興建1座容納1.55萬人主場館及約5000人的副場館、商場等設施。納入聲學設計的主場館將能提供優良的室內大型展演空間，並能作為各式球類、技擊類運動賽事場地，

建設局表示，至於副場館則能提供練習熱身及中小型展演、發表會等多功能用途。台中巨蛋將提供辦理演唱會、展覽、藝文及體育活動的專業多元場域，盼讓大型表演、賽事優先選擇台中。