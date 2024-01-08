陳建仁彰化輔選吳音寧 籲選民記住投票「3、2得6」
行政院長陳建仁今到彰化縣，陪同第三選區立法委員候選人吳音寧掃街拜票；陳建仁說，吳音寧選舉號次3號，賴清德2號，民進黨6號，3Χ2得6，很好記。
陳建仁到溪州鄉和吳音寧會合，前往二林鎮掃街拜票。出發前，陳建仁對支持者表示，吳音寧的對手是「三代立委，掌權40年」，如果彰化農業要發展，彰化要建設，立委就要換人，支持新人才進入立法院為彰化發展爭取建設，讓農民生活越來越好。
陳建仁說，吳音寧對農業有相當了解，想要彰化縣農業有發展，農民生活獲得改善，吳音寧進入立法院可爭取很多福利，請大家支持吳音寧，總統支持賴清德，吳音寧選舉號次3號，賴清德是2號，政黨票民進黨是6號，3、2得6，很好記。
陳建仁強調，吳音寧如果進入立法院可改變彰化，讓彰化建設和企業進展都越來越好，農民生活也會越來越好。
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