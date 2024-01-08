高麗菜盛產！彰化菜農開放自採一顆10元 警局、消防局認購千顆

冬季大宗蔬菜高麗菜菜價去年底開始下滑，批發價每公斤跌破10元，彰化和美高麗菜農1萬2000顆正值採收期，但採收賣到市場上不敷成本，近日開放一顆賣10元，彰化縣議員賴清美率先買了1車送弱勢，彰化縣警察局、彰化消防局也加入行列，可望共認共1300顆高麗菜，幫助農民。

農委會高麗菜預警系統顯示，去年10月中旬到11月上旬，全台每10天出場約59萬株高麗苗，採收期落在去年11月中旬到本月的中旬，供應呈現紅色警示，但預期下旬產量將大增10萬至13萬顆，供應警示「紫爆」。

賴清美說，陳姓菜農是專業種植高麗菜，種植4分地高麗菜大豐收，但現在高麗菜盛產，菜價下跌，評估一顆高麗菜成本約15元，若派人工採收又賣到市場恐怕不敷成本，欲哭無淚，乾脆1顆只賣10元，希望民眾自己來採便宜賣，賴清美昨天先一口氣花4000元預訂400顆，送給和美地區200戶弱勢家庭。