高麗菜盛產！彰化菜農開放自採一顆10元 警局、消防局認購千顆
冬季大宗蔬菜高麗菜菜價去年底開始下滑，批發價每公斤跌破10元，彰化和美高麗菜農1萬2000顆正值採收期，但採收賣到市場上不敷成本，近日開放一顆賣10元，彰化縣議員賴清美率先買了1車送弱勢，彰化縣警察局、彰化消防局也加入行列，可望共認共1300顆高麗菜，幫助農民。
農委會高麗菜預警系統顯示，去年10月中旬到11月上旬，全台每10天出場約59萬株高麗苗，採收期落在去年11月中旬到本月的中旬，供應呈現紅色警示，但預期下旬產量將大增10萬至13萬顆，供應警示「紫爆」。
賴清美說，陳姓菜農是專業種植高麗菜，種植4分地高麗菜大豐收，但現在高麗菜盛產，菜價下跌，評估一顆高麗菜成本約15元，若派人工採收又賣到市場恐怕不敷成本，欲哭無淚，乾脆1顆只賣10元，希望民眾自己來採便宜賣，賴清美昨天先一口氣花4000元預訂400顆，送給和美地區200戶弱勢家庭。
不過因為農民菜園所在地不好找，位於和美鎮晉北路139號旁小路走到底，賣得並不快，彰化縣警察局長張國雄得知立即自掏腰包1萬元，向菜農訂購1000顆高麗菜，慰勞基層執行選舉維安與治安辛勞；彰化縣消防局也加入行列，購買300顆要送給消防局同仁慰勞平日執行消防勤務的辛苦。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言