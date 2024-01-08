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高麗菜盛產！彰化菜農開放自採一顆10元 警局、消防局認購千顆

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
彰化和美高麗菜農1萬2000顆盛產，但採收賣到市場上不敷成本，開放一顆賣10元。圖／彰化縣員賴清美提供
彰化和美高麗菜農1萬2000顆盛產，但採收賣到市場上不敷成本，開放一顆賣10元。圖／彰化縣員賴清美提供

冬季大宗蔬菜高麗菜菜價去年底開始下滑，批發價每公斤跌破10元，彰化和美高麗菜農1萬2000顆正值採收期，但採收賣到市場上不敷成本，近日開放一顆賣10元，彰化縣議員賴清美率先買了1車送弱勢，彰化縣警察局、彰化消防局也加入行列，可望共認共1300顆高麗菜，幫助農民。

農委會高麗菜預警系統顯示，去年10月中旬到11月上旬，全台每10天出場約59萬株高麗苗，採收期落在去年11月中旬到本月的中旬，供應呈現紅色警示，但預期下旬產量將大增10萬至13萬顆，供應警示「紫爆」。

賴清美說，陳姓菜農是專業種植高麗菜，種植4分地高麗菜大豐收，但現在高麗菜盛產，菜價下跌，評估一顆高麗菜成本約15元，若派人工採收又賣到市場恐怕不敷成本，欲哭無淚，乾脆1顆只賣10元，希望民眾自己來採便宜賣，賴清美昨天先一口氣花4000元預訂400顆，送給和美地區200戶弱勢家庭。

不過因為農民菜園所在地不好找，位於和美鎮晉北路139號旁小路走到底，賣得並不快，彰化縣警察局長張國雄得知立即自掏腰包1萬元，向菜農訂購1000顆高麗菜，慰勞基層執行選舉維安與治安辛勞；彰化縣消防局也加入行列，購買300顆要送給消防局同仁慰勞平日執行消防勤務的辛苦。

彰化和美高麗菜農1萬2000顆盛產，但採收賣到市場上不敷成本，開放一顆賣10元。圖／彰化縣員賴清美提供
彰化和美高麗菜農1萬2000顆盛產，但採收賣到市場上不敷成本，開放一顆賣10元。圖／彰化縣員賴清美提供

高麗菜 警察

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