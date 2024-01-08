趙少康：住台中時樓下就有牛肉麵 輔選中部決定輸贏關鍵
總統大選投票倒數5天，國民黨副總統候選人趙少康上午在台中輔選時說，他以前家就在東山路，樓下還有牛肉麵。台中對國民黨的選情相當重要，北南的票希望能平衡，中部贏就贏，選了他和侯友宜的搭配，台灣會完全不同。
趙少康上午到台中市替黨籍立委候選人黃健豪掃前輔選，出發前並和市長盧秀燕共同舉行記者會。
對於侯康是否規畫未來若當選由台中市長盧秀燕擔任閣揆？盧秀燕拿過麥克風說，這段期間有很多消息，有的是善意，但為大家注意今晚侯康在台中的選前之夜，她會在大會上跟大家報告她的去處。
趙少康說，民進黨搞了8年，搞的一塌糊塗，兩岸這麼緊張，連外國媒體都有很多報導，說賴清德若當選，不要等到520，立刻就會帶來相當的不確定。真的會把我們帶到風險、戰爭、蕭條和貪腐的路上，希望台中的選民用選票把它這台「車」堵住，不要讓它繼續往前走。
盧秀燕說，趙少康從小住在東山路，高中讀台中一中，是現在3組總統副總統候選的6人裡，唯一跟這個選區有關係的，會特別重視台中的發展。她說，她在台中認真做，施政滿意度六都第一名，但很多建設中央卡台中。很重多大建設像是捷運，台北四通八達，不是台中自己的力量可以做的。
她說，她和侯友宜和趙少康溝通過，他們一旦當選，過去民進黨卡台中，不讓台中做捷運，還有其他建設都卡的情形，一定可以迎刃而解。過去民進黨的達官貴人為了要台中的選票，經常進出台中，在台中川流不息，但除了侯康，都沒有人應允過要替台中做捷運。
▪ 政黨票能幹嘛？4神秘數字搶席次、領補助、還可扣稅
▪ 大選結果繫在年輕人手上？2016、2020投票率直接「差1格」
▪ 立委抽籤結果出爐！選區名單、號次一次看
▪ 影／3組拚總統 選民抱不平：幹嘛蹚這趟渾水？
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言