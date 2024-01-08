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趙少康：住台中時樓下就有牛肉麵 輔選中部決定輸贏關鍵

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台中市長盧秀燕（左二）說，趙少康從小住在東山路，高中讀台中一中，是現在3組總統副總統候選的6人裡，唯一跟這個選區有關係的。記者黃寅／攝影
台中市長盧秀燕（左二）說，趙少康從小住在東山路，高中讀台中一中，是現在3組總統副總統候選的6人裡，唯一跟這個選區有關係的。記者黃寅／攝影

總統大選投票倒數5天，國民黨副總統候選人趙少康上午在台中輔選時說，他以前家就在東山路，樓下還有牛肉麵。台中對國民黨的選情相當重要，北南的票希望能平衡，中部贏就贏，選了他和侯友宜的搭配，台灣會完全不同。

趙少康上午到台中市替黨籍立委候選人黃健豪掃前輔選，出發前並和市長盧秀燕共同舉行記者會。

對於侯康是否規畫未來若當選由台中市長盧秀燕擔任閣揆？盧秀燕拿過麥克風說，這段期間有很多消息，有的是善意，但為大家注意今晚侯康在台中的選前之夜，她會在大會上跟大家報告她的去處。

趙少康說，民進黨搞了8年，搞的一塌糊塗，兩岸這麼緊張，連外國媒體都有很多報導，說賴清德若當選，不要等到520，立刻就會帶來相當的不確定。真的會把我們帶到風險、戰爭、蕭條和貪腐的路上，希望台中的選民用選票把它這台「車」堵住，不要讓它繼續往前走。

盧秀燕說，趙少康從小住在東山路，高中讀台中一中，是現在3組總統副總統候選的6人裡，唯一跟這個選區有關係的，會特別重視台中的發展。她說，她在台中認真做，施政滿意度六都第一名，但很多建設中央卡台中。很重多大建設像是捷運，台北四通八達，不是台中自己的力量可以做的。

她說，她和侯友宜和趙少康溝通過，他們一旦當選，過去民進黨卡台中，不讓台中做捷運，還有其他建設都卡的情形，一定可以迎刃而解。過去民進黨的達官貴人為了要台中的選票，經常進出台中，在台中川流不息，但除了侯康，都沒有人應允過要替台中做捷運。

國民黨副總統候選人趙少康（中左）上午到台中市替黨籍立委候選人黃健豪掃街輔選。記者黃寅／攝影
國民黨副總統候選人趙少康（中左）上午到台中市替黨籍立委候選人黃健豪掃街輔選。記者黃寅／攝影

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