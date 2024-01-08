中市府「孵蛋成功」！巨蛋今簽約麗明建設 2030年完工

台中巨蛋招標艱辛，歷經8度流標，去年11月決標，由麗明建設得標，今正式簽約。麗明建設董事長吳春山說，希望能為台中市盡分心力，將用審慎態度、最好品質完成建設，讓台中更好。建設局長陳大田表示，台中巨蛋為唯一導入聲學設計的運動、體育場館，可將餘響降到2秒以下，工程預計3月上旬開工，2030年完工。

「台中巨蛋」為台中指標工程，造型為圓型建築，設計複雜，主體建築跨距極大，鋼構部分占比高，工程難度高，歷經六度流標，原預算已不符當前工料成本，市府去年追加預算到99.98億元，又歷經2次流標，第9次招標時，由麗明建設得標，今正式簽約。

中市府秘書長黃崇典表示，巨蛋招標一年半時間內，歷經8次流標、疫情、國際供應鏈斷鏈、工料雙漲等，今終於招標完成簽約；工程完工後，將與洲際棒球場，成為體育、文藝的城市軸線，除興建場館外，包含都市計畫交通等，是項巨大城市改造工程，打造台中成盛典城市。

吳春山表示，台中近幾年發展快速，已躋身全台第二大都會，麗明建設也衡量自己是否有能力接受挑戰，經審慎評估，基於使命感，願為台中市民盡分心力，承諾將用非常審慎態度，用最高施工品質，在規定時間內做好工程，讓台中更好。

陳大田說，巨蛋是唯一導入聲學設計的運動場館，可將餘響降到2秒以下，歷經規畫設計、變動異常等，加上物價波動非常厲害，感謝黃秘書長帶著團隊，南征北討邀商，終於在去年11月決標，，工程預計3月上旬開工，2030年完工，讓國際級的好城市作品，成為台中新的地景象徵。

台中巨蛋位於北屯區十四期重劃區，鄰近洲際棒球文創園區，占地6.9公頃，預計興建一座可納1.55萬人主場館，約可納5千人副場館、地下停車空間、商場以及學校，未來將招商BOT營運廠商，完工後可舉行包含網球、拳擊、籃球等運動賽事，更可舉辦1.3萬人售票演出。