方便大選投票 中橫便道12日起增開為5時段放行

2024年總統、副總統暨立委選舉投票13日登場，中橫便道12日至15日將增開為5個時段，方便梨山居民、學子如期返鄉投票，但若遇天候狀況不佳，將封閉道路禁止通行。

交通部公路局中區養護工程分局今天發布新聞稿指出，2024年總統、副總統暨立法委員選舉投票為國家重要活動，為方便梨山居民在外打拚家人，以及有投票資格學子能如期返鄉投票通行，將自1月12日至15日，由原開放3個時段增為5個時段，為上午7時、10時與中午12時，以及下午2時、4時30分，1月16日恢復為3時段開放；但若遇天候狀況不佳或下雨、地震等因素，即封閉道路禁止通行。

通行中橫便道仍僅限原可通行中橫便道的5種對象，梨山居民往返、工程維修、急難救助、學術研究及公務通行，一般民眾僅可透過豐原客運網頁預約865號公車搭乘，不可自行驅車通過。