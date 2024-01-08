快訊

漲聲響起！自助餐「漢來海港」3月調漲 1人最多貴100

柯粉頭上剃出「柯文哲」 選委會：遮起來才能進投票所投票

兩蔣日記／對蔣宋美齡尊而不親 蔣經國日記曾批「她」是妖怪

方便大選投票 中橫便道12日起增開為5時段放行

中央社／ 台中8日電
2024年總統、副總統暨立委選舉投票13日登場，中橫便道12日至15日將增開為5個時段，方便梨山居民、學子如期返鄉投票，但若遇天候狀況不佳，將封閉道路禁止通行。圖／公路局谷關工務段提供
2024年總統、副總統暨立委選舉投票13日登場，中橫便道12日至15日將增開為5個時段，方便梨山居民、學子如期返鄉投票，但若遇天候狀況不佳，將封閉道路禁止通行。圖／公路局谷關工務段提供

2024年總統、副總統暨立委選舉投票13日登場，中橫便道12日至15日將增開為5個時段，方便梨山居民、學子如期返鄉投票，但若遇天候狀況不佳，將封閉道路禁止通行。

交通部公路局中區養護工程分局今天發布新聞稿指出，2024年總統、副總統暨立法委員選舉投票為國家重要活動，為方便梨山居民在外打拚家人，以及有投票資格學子能如期返鄉投票通行，將自1月12日至15日，由原開放3個時段增為5個時段，為上午7時、10時與中午12時，以及下午2時、4時30分，1月16日恢復為3時段開放；但若遇天候狀況不佳或下雨、地震等因素，即封閉道路禁止通行。

通行中橫便道仍僅限原可通行中橫便道的5種對象，梨山居民往返、工程維修、急難救助、學術研究及公務通行，一般民眾僅可透過豐原客運網頁預約865號公車搭乘，不可自行驅車通過。

投票 梨山 中橫

延伸閱讀

周六大選日台鐵再加開2列次 明上午10時開放訂票

印尼總統大選辯論 南海及國防議題脣槍舌戰

2024總統立委大選／別忘投下政黨票！16黨激戰不分區立委 候選人名單一次看

永豐投顧：選前布局長線保護短線的績優股

相關新聞

方便大選投票 中橫便道12日起增開為5時段放行

2024年總統、副總統暨立委選舉投票13日登場，中橫便道12日至15日將增開為5個時段，方便梨山居民、學子如期返鄉投票，...

響應環保 葫蘆墩文化中心紙本展覽作品解說改電子說明卡

落實永續環保，台中市政府文化局由葫蘆墩文化中心率先導入電子紙系統，將現行紙本展覽作品解說卡改為電子說明卡，推廣藝術文化時...

中彰投交通協控 交流道、台74尖峰較順暢

為改善交流道周邊交通的「中彰投聯合交通協控計畫」，已完成第1、2期，分別在國1大雅、台中交流道、台74（松竹至太原）、台...

供應警示下旬紫爆…高麗菜便宜 農民剉著等

冬季大宗蔬菜高麗菜菜價去年底開始下滑，3天前批發價每公斤跌破10元，消費者在市場和超市買到的價格是去年夏季一半，欣喜「總...

杉林溪鬱金香綻放 13萬株競豔

時序入冬，南投杉林溪森林生態園區廣植13萬株逾20種花色的鬱金香綻放，葉牡丹也盛開，進入最佳遊賞期，花期可至2月底；信義...

高麗菜便宜換農民面有菜色 預警系統在這時亮黃燈

彰化縣芬園鄉昨有開放自採白蘿蔔活動，5千人在7分鐘內拔光3甲地的蘿蔔，民眾對此事抱持看熱鬧心態，農民卻大歎去年底開始菜賤...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。