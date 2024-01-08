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供應警示下旬紫爆…高麗菜便宜 農民剉著等
冬季大宗蔬菜高麗菜菜價去年底開始下滑，3天前批發價每公斤跌破10元，消費者在市場和超市買到的價格是去年夏季一半，欣喜「總算便宜了」，農民卻歎菜賤傷農。農業部預警系統顯示，本月下旬高麗菜價將「紫爆」，更讓農民「剉著等」。
農民載到北農拍賣，初秋上價每公斤13元，下價4元，雪翠上價每公斤15元，下價4元；芳苑鄉農民洪鈿豐表示，他的朋友把470箱、每箱20公斤高麗菜運至台北農產運銷公司拍賣，扣除菜苗、種植、人工、運送等成本，利潤1萬元，相當於70天種一分半菜田的「盈餘」，不禁面有菜色。
彰化縣溪湖鎮果菜市場交易行情顯示，初秋品種高麗菜，今年元旦到3日交易均價每公斤最低10至10.3元，接著摜破10元，下滑到最低9.6至9.9元，品種雪翠的高麗菜批發價格向來高於初秋，今年元月也從去年每公斤均價最低15元一路跌到11.4元。
農委會高麗菜預警系統顯示，去年10月中旬到11月上旬，全台每10天出場約59萬株高麗苗，採收期落在去年11月中旬到本月的中旬，供應呈現紅色警示，但預期下旬產量將大增10萬至13萬顆，供應警示「紫爆」。
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