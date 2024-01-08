聽新聞
test
0:00 / 0:00

供應警示下旬紫爆…高麗菜便宜 農民剉著等

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化報導
時值高麗菜盛產季節，本月下旬將爆量。記者簡慧珍／攝影
時值高麗菜盛產季節，本月下旬將爆量。記者簡慧珍／攝影

冬季大宗蔬菜高麗菜菜價去年底開始下滑，3天前批發價每公斤跌破10元，消費者在市場和超市買到的價格是去年夏季一半，欣喜「總算便宜了」，農民卻歎菜賤傷農。農業部預警系統顯示，本月下旬高麗菜價將「紫爆」，更讓農民「剉著等」。

農民載到北農拍賣，初秋上價每公斤13元，下價4元，雪翠上價每公斤15元，下價4元；芳苑鄉農民洪鈿豐表示，他的朋友把470箱、每箱20公斤高麗菜運至台北農產運銷公司拍賣，扣除菜苗、種植、人工、運送等成本，利潤1萬元，相當於70天種一分半菜田的「盈餘」，不禁面有菜色。

彰化縣溪湖鎮果菜市場交易行情顯示，初秋品種高麗菜，今年元旦到3日交易均價每公斤最低10至10.3元，接著摜破10元，下滑到最低9.6至9.9元，品種雪翠的高麗菜批發價格向來高於初秋，今年元月也從去年每公斤均價最低15元一路跌到11.4元。

農委會高麗菜預警系統顯示，去年10月中旬到11月上旬，全台每10天出場約59萬株高麗苗，採收期落在去年11月中旬到本月的中旬，供應呈現紅色警示，但預期下旬產量將大增10萬至13萬顆，供應警示「紫爆」。

高麗菜 農民 北農

延伸閱讀

高麗菜便宜換農民面有菜色 預警系統在這時亮黃燈

選前倒數黃金周 謝衣鳯市場拜票、不忘促銷高麗菜

「菜王」高麗菜盛產價格暴跌3顆百元有找 婆婆媽媽搶買

吃火鍋必加什麼食材？ 老饕點名「唯一信仰」：吸爆湯更讚

相關新聞

杉林溪鬱金香綻放 13萬株競豔

時序入冬，南投杉林溪森林生態園區廣植13萬株逾20種花色的鬱金香綻放，葉牡丹也盛開，進入最佳遊賞期，花期可至2月底；信義...

中彰投交通協控 交流道、台74尖峰較順暢

為改善交流道周邊交通的「中彰投聯合交通協控計畫」，已完成第1、2期，分別在國1大雅、台中交流道、台74（松竹至太原）、台...

供應警示下旬紫爆…高麗菜便宜 農民剉著等

冬季大宗蔬菜高麗菜菜價去年底開始下滑，3天前批發價每公斤跌破10元，消費者在市場和超市買到的價格是去年夏季一半，欣喜「總...

高麗菜便宜換農民面有菜色 預警系統在這時亮黃燈

彰化縣芬園鄉昨有開放自採白蘿蔔活動，5千人在7分鐘內拔光3甲地的蘿蔔，民眾對此事抱持看熱鬧心態，農民卻大歎去年底開始菜賤...

1月13日選舉投票日 台中市府：5萬個路邊停車位暫停收費1天

1月13日總統及立委選舉投票，台中市政府交通局表示，投票日台中市路邊汽、機車收費停車格及停管員巡場開單的路外平面停車場，...

尖峰較不塞車了？ 中彰投大工程成立「交通協控」平台

「中彰投聯合交通協控計畫」現已完成第1、2期，分別在國一大雅、台中交流道、台74（松竹至太原）、台灣大道、高鐵台中站等協...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。