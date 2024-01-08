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杉林溪鬱金香綻放 13萬株競豔

聯合報／ 記者賴香珊／南投報導
南投杉林溪森林生態度假園區廣植13萬株鬱金香綻放，預計花期至2月底。圖／杉林溪森林生態園區提供
南投杉林溪森林生態度假園區廣植13萬株鬱金香綻放，預計花期至2月底。圖／杉林溪森林生態園區提供

時序入冬，南投杉林溪森林生態園區廣植13萬株逾20種花色的鬱金香綻放，葉牡丹也盛開，進入最佳遊賞期，花期可至2月底；信義梅花已達高峰期，當地賞櫻秘境「望高茶園」山櫻花開約3成，本月下旬可望盛綻。

杉林溪森林生態園區指出，園區因位居中高海拔，加上今年入秋後幾波東北季風助攻，日夜溫差大，楓槭、水杉及落羽松等林木迅速變色，搶先成為國內第一個賞楓景區；隨冬季來臨，接著由葉牡丹、陸蓮花登場，更進入「鬱金香季」。

杉林溪因海拔1600至1800公尺，極適合栽培鬱金香，近期已進入花期，目前黃、粉、紅、紫、白等五彩鮮豔的花朵怒放，紅色花朵鑲白邊「瑪克林」、紅花鑲黃邊「道瓊斯」等雙色及重瓣的罕見品種鬱金香也將盛綻，後續會以科學溫控方法調節花期，可盛開至2月底。

除鬱金香，葉牡丹也已盛開，其實這是歐洲改良而來的觀賞用高麗菜，因生長後不會結球，葉片呈一片片如牡丹而得名；品種有圓葉系、皺葉系等，品系有白色鑲綠邊、淡黃、紫色等，色彩鮮豔，目前是最佳遊賞期。

鬱金香 生態園區 東北季風

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