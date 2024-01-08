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中彰投交通協控 交流道、台74尖峰較順暢

聯合報／ 記者陳秋雲／台中報導
中彰投是共同生活圈，三縣市政府成立「中彰投聯合交通協控計畫」，台灣大道導入智慧號誌，提升行車效率。記者陳秋雲／攝影
中彰投是共同生活圈，三縣市政府成立「中彰投聯合交通協控計畫」，台灣大道導入智慧號誌，提升行車效率。記者陳秋雲／攝影

為改善交流道周邊交通的「中彰投聯合交通協控計畫」，已完成第1、2期，分別在國1大雅、台中交流道、台74（松竹至太原）、台灣大道、高鐵台中站等協控區域道路導入智慧化動態號誌系統。台中市交通局表示，連在尖峰都可以減少行車時間。

台中市交通局指出，民眾習慣使用高快速公路進出台中，導致交流道附近車流集中，道路壅塞，又因瓶頸地點是不同縣市、單位管轄交界，需要花大量時間與資源進行溝通協調。

中彰投縣市政府提「聯合交通協控計畫」，透過協控平台系統整合高快速公路與市區道路交通資訊，因應交流道周邊號誌可依國道與市區道路狀況調整綠燈時間。

交通局舉例，以國1大雅交流道、台74松竹交流道周邊為例，中清路自從敦化路北上國1大雅交流道，上午尖峰平均減少1分51秒。

國1大雅交流道下匝道經中清路至敦化路下午尖峰時間，平均減少1分30秒；台74西行下松竹匝道（東山路）往北至松竹路下午尖峰時段時間平均減少56秒。

台中市交通局長葉昭甫說明，協控平台現與南投縣建立跨縣市協控模式，可協助南投縣與高公局、公路局協調國3、台3、151縣道往溪頭地區交通管理措施，降低跨單位協調溝通與設備建置成本。這項計畫獲交通部去年度「智慧運輸系統發展建設計畫」評鑑優等。

中市府盼擴展到彰化或其他地區，建立國內跨單位合作示範區，改善整體交通。

高公局 高鐵 交通部

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