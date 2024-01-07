吳音寧控謝衣鳯違法播造勢活動 謝競總：商業合法託播

彰化縣第三選區民進黨立委候選人吳音寧今控訴對手謝衣鳯，利用自家經營的地方有線電視台，密集播放造勢大會及i鳯盃籃球錦標賽，明顯違反選罷法及黨政退出媒體的藍綠共識，她將向縣選舉委員會檢舉。謝衣鳯競總回應，一切依法託播，詳情待三大有線明天上班後說明。

吳音寧今指出，國民黨立委謝衣鳯家族實質控制、壟斷南彰化「三大有線」地方電視台，今年1月3日謝衣鳯缺席公辦政見會，事後鄉親跟她反應，三大有線所屬的彰視新聞三大一台，1月2日、1月3日連續兩天播放「謝衣鳯立委造勢大會」，每天播放4小時，明顯違反選罷法第四十九條，廣播電視業對候選人應為公平、公正之對待的規定，她將到縣選舉委員會檢舉。

吳音寧又說，近日三大一台還播放名稱明顯置入謝衣鳳名字的「i鳳盃」籃球錦標賽，片頭、片尾和整個球賽過程中的螢幕字卡，都是滿滿的「i鳳」，球賽現場掛著布條和大型「i鳳」看板，「讓小球員在謝衣鳳的廣告前面跑來跑去打籃球」。

吳音寧強調「黨政軍退出媒體，是不分藍綠的共識」，國民黨副總統候選人在電視辯論中宣布退出中廣董事長的職位，卻只是虛應故事，持股還是高達98%；謝衣鳯家族也一樣，「不僅再度用三大有線獨厚謝衣鳯的造勢活動，甚至還拿三大有線作保，向銀行設定11億的信用額度，替自家準備銀彈，讓媒體公器徹底淪為自家禁臠。

謝衣鳯競選總部表示，這是商業的合法託播行為，會請三大會回應，今天是假日，三大會在上班日開會討論後統一對外回應。