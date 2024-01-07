快訊

赴日出關7分鐘後就發生撞機...TVBS記者傻眼直衝觀景台

主持人喊已破12萬人！國民黨星期天高雄造勢 侯友宜進場10分鐘受民眾熱情簇擁

吳音寧控謝衣鳯違法播造勢活動 謝競總：商業合法託播

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
吳音寧指控謝衣鳯利用自家地方電視台密集宣傳。圖／吳音寧提供
吳音寧指控謝衣鳯利用自家地方電視台密集宣傳。圖／吳音寧提供

彰化縣第三選區民進黨立委候選人吳音寧今控訴對手謝衣鳯，利用自家經營的地方有線電視台，密集播放造勢大會及i鳯盃籃球錦標賽，明顯違反選罷法及黨政退出媒體的藍綠共識，她將向縣選舉委員會檢舉。謝衣鳯競總回應，一切依法託播，詳情待三大有線明天上班後說明。

吳音寧今指出，國民黨立委謝衣鳯家族實質控制、壟斷南彰化「三大有線」地方電視台，今年1月3日謝衣鳯缺席公辦政見會，事後鄉親跟她反應，三大有線所屬的彰視新聞三大一台，1月2日、1月3日連續兩天播放「謝衣鳯立委造勢大會」，每天播放4小時，明顯違反選罷法第四十九條，廣播電視業對候選人應為公平、公正之對待的規定，她將到縣選舉委員會檢舉。

吳音寧又說，近日三大一台還播放名稱明顯置入謝衣鳳名字的「i鳳盃」籃球錦標賽，片頭、片尾和整個球賽過程中的螢幕字卡，都是滿滿的「i鳳」，球賽現場掛著布條和大型「i鳳」看板，「讓小球員在謝衣鳳的廣告前面跑來跑去打籃球」。

吳音寧強調「黨政軍退出媒體，是不分藍綠的共識」，國民黨副總統候選人在電視辯論中宣布退出中廣董事長的職位，卻只是虛應故事，持股還是高達98%；謝衣鳯家族也一樣，「不僅再度用三大有線獨厚謝衣鳯的造勢活動，甚至還拿三大有線作保，向銀行設定11億的信用額度，替自家準備銀彈，讓媒體公器徹底淪為自家禁臠。

謝衣鳯競選總部表示，這是商業的合法託播行為，會請三大會回應，今天是假日，三大會在上班日開會討論後統一對外回應。

不過，有眼尖民眾反映，吳音寧的大型選舉看板為數不少，最密集處相距不到30公尺就設置，似乎比謝衣鳯還積極透過另一種文宣方式提高能見度。另有學術界人士認為，黨政軍退出媒體是指政黨、政府不能經營媒體，吳音寧有誤解之嫌，有必要更認真做選舉功課。

民眾質疑吳音寧財力雄厚，在選區重要道路廣設大型看板。圖／民眾提供
民眾質疑吳音寧財力雄厚，在選區重要道路廣設大型看板。圖／民眾提供

謝衣鳯 吳音寧

延伸閱讀

選前倒數黃金周 謝衣鳯市場拜票、不忘促銷高麗菜

彰化立委第三選區爆看板大戰 吳音寧駁非政治權貴

吳音寧臉書貼18歲演講為弱勢發聲 強調選戰對抗家族私利

吳音寧指謝衣鳯家族台糖地蓋豪宅 空地還幫韓國瑜造勢

相關新聞

高麗菜便宜換農民面有菜色 預警系統在這時亮黃燈

彰化縣芬園鄉昨有開放自採白蘿蔔活動，5千人在7分鐘內拔光3甲地的蘿蔔，民眾對此事抱持看熱鬧心態，農民卻大歎去年底開始菜賤...

1月13日選舉投票日 台中市府：5萬個路邊停車位暫停收費1天

1月13日總統及立委選舉投票，台中市政府交通局表示，投票日台中市路邊汽、機車收費停車格及停管員巡場開單的路外平面停車場，...

尖峰較不塞車了？ 中彰投大工程成立「交通協控」平台

「中彰投聯合交通協控計畫」現已完成第1、2期，分別在國一大雅、台中交流道、台74（松竹至太原）、台灣大道、高鐵台中站等協...

超夢幻鬱金香花海！杉林溪盛開美炸了 民眾搶拍

時序入冬，南投杉林溪森林生態園區廣植13萬株逾20種花色的鬱金香陸續綻放，葉牡丹也盛開，進入最佳遊賞期，不少民眾搶拍，花...

迎合無現金交易潮流 彰化縣50多種規費可以行動支付

為迎合無現金交易潮流，彰化縣政府推行規費行動支付，自即日起，民眾繳納各項登記費及執照費等50餘種規費，除了可以持信用卡繳...

廣角鏡／淺山農耕蓄水 兼護野生動物

淺山農耕開發與自然生態常有衝突，南投縣中寮鄉永福社區利用小型光電抽水馬達，將下游溝渠中的水抽回上游乾涸水池，解決石虎、白...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。